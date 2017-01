Corespondenţă specială din Turcia, de la profesorul Claudiu Iordache

Corespondență specială din Turcia, de la profesorul Claudiu Iordache

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În aceste zile, în Antalya (Turcia), se desfășoară Campionatul Mondial de șah pentru copii și juniori. De la fața locului, președintele asociației județene de specialitate, Claudiu Iordache, transmite, pentru „Cuget Liber“, ultimele noutăți din tabăra României. La Campionatul Mondial, fiecare federație de șah are dreptul să înscrie câte un jucător invitat la fiecare categorie de vârstă (8-10-12-14-16-18 ani, băieți și fete), care beneficiază de gratuitate la cazare și masă din partea organizatorilor, restul componenților delegației fiind extra-players, adică își susțin singuri deplasarea (sau cluburile unde sunt legitimați). Același sistem este valabil și pentru Campionatul European, competiție la care sportivul invitat a fost vicecampionul țării. Delegația României a fost cazată la hotelul Alinda (5 stele, dar parcă e un pic exagerat), la un kilometru distanță de sala de joc. Stațiunea este foarte elegantă, plaja la Marea Mediterană destul de îngrijită, deși, din punct de vedere natural, sub cea de la Mamaia. Din Constanța, participă la această competiție doi copii legitimați la Palatul Copiilor / Congaz, ambii la grupele de 8 ani. Este vorba despre Riza Salim, vicecampionul țării la grupa de băieți 8 ani (120 de jucători), și Arzu Salim, la grupa de fete 8 ani (72 de jucătoare). Jumătate de zi petrecută prin aeroporturi După o deplasare de 20 ore, în care am stat mai mult prin aeroporturi și în holurile hotelurilor, oboseala i-a marcat pe copii, care au pierdut prima rundă, apoi au câștigat runda a doua. Acum, urmează să se desfășoare runda a treia, în care Arzu întâlnește o jucătoare foarte puternică din Azerbaidjan, iar Riza, un șahist reprezentant al țării gazdă. Ca de obicei, cele mai numeroase delegații, și de altfel și cele cu șansele cele mai mari la medalii, sunt cele ale Indiei, Chinei și Rusiei. De asemenea, și vietnamezii pot emite pretenții, mai ales la categoriile mici de vârstă. În total, se vor juca 11 runde, revenirea în țară fiind prevăzută pentru data de 29 noiembrie.