Cadou de Sf. Nicolae

Copos lasă intrarea liberă la Rapid

Ştire online publicată Joi, 03 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Patronul Rapidului, George Copos, a hotărât să lase intrarea liberă la meciul cu FC Brașov, din etapa a 16-a a Ligii 1, după ce antrenorul Nicolae Manea i-a spus că acesta ar fi cadoul perfect pentru el de Sfântul Nicolae. „Manea mi-a spus că ăsta ar fi cadoul potrivit pentru ziua lui și am decis să i-l îndeplinesc. E un rapidist adevărat și merită un astfel de cadou. De altfel, am luat această decizie pentru toți fanii Rapidului și pentru toți oamenii care se numesc Nicolae sau Nicoleta”, a declarat Copos. Tehnicianul Rapidului s-a declarat încântat de cadoul primit de la patron și consideră că echipa are mare nevoie de sprijinul fanilor în disputa cu formația de sub Tâmpa. Pentru a intra pe stadion, fanii vor trebui să treacă pe la casele de bilete ale arenei giuleștene pentru a primi tichete gratuite, deoarece regulamentul interzice accesul liber la competițiile importante. Partida Rapid - FC Brașov se va disputa, sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 20.