Copiii Farului, învinşi cu 6-0 în Cupa României

Copiii Farului, învinși cu 6-0 în Cupa României

Echipa cu care FC Farul a evoluat, ieri, în etapa a patra a Cupei României, în fieful lui ACS Berceni (Liga a III-a), a pierdut cu 0-6, însă pe teren au intrat preponderent jucători născuți în anii 1992 și 1993, antrenor - Cristi Șchiopu, care a și stat pe banca tehnică la Berceni. Echipa folosită de Farul a fost: Isleam - Nițescu, Vlaciu, Ureche, Sescioreanu (70 Gușe) - Uzun (55 G. Mocanu), Conțu, Frățilă, D. Forminte (77 Ismail) - Drăghici, C. Bubuleandră. Au înscris Fâșie 43, Carr 45, I. Mocanu 51, 52, Vlaciu 60 autogol și Nica 83. „Am reușit să ținem 0-0 42 de minute. Cât au putut, copiii s-au băgat la joc. Am primit însă câteva goluri la intervale scurte de timp, iar în repriza a doua s-a cunoscut lipsa de pregătire. Din echipă, doar Isleam, Nițescu, Uzun și Forminte sunt seniori (dar și ei au în jur de 20 de ani), în rest am jucat cu băieți de 17 și 18 ani”, a declarat Șchiopu, pentru „Cuget Liber”. Celelalte patru echipe dobrogene prezente ieri în „Cupă” au jucat între ele, câștig de cauză având Viitorul Constanța și Delta Tulcea, la finele partidelor: Callatis Mangalia - Viitorul 0-2 (Cristocea 47, care a transformat un penalty obținut de Pantelie; Chițu 57, șut plasat din careu, în urma unei pase a aceluiași Pantelie) și Săgeata Năvodari - Delta Tulcea 1-2 (Goșa 30 - cu capul din apropiere, după un corner al lui Chițu / Postelnicu 5 - șut din 8 m, pasă Ciobanu, Scarlat 65 - cap după un corner). La Mangalia, Viitorul a jucat în zece oameni din minutul 80, Banoti primind cartonaș roșu pentru o intrare asupra lui Țarălungă. Callatis (antrenor, Cristi Cămui): L. Marin - Țarălungă, Pădurețu, Floricel, L. Florea (cpt.) - Bardu (81 Grigoraș), Bolat, Ciuciuleacă (62 Kamara), Ivașcă (68 Calagi) - Doicaru, D. Ene; Viitorul (antrenor, Cătălin Anghel): Vlas - Ninu, I. Posteucă (cpt.), Rusu, I. Călin - Păcuraru (69 Benzar), Larie, Banoti - Cristocea (76 Sin), Hertu (46 Pantelie), Chițu. Săgeata (antrenor, Aurel Șunda): Fl. Olteanu - Bold, Goșa (cpt.), Fl. Popa, Vlad - Șicu, Apostol, Boroștean, Vezan (75 Turcu) - Chițu, Jianu; Delta (antrenor, Constantin Gache): I. Olteanu - Grigorov (cpt.), Scarlat, Macare, Vaida - Postelnicu, Mansur, Neagu (55 I. Andrei), N. Crețu - Șt. Ciobanu (70 D. Florea), R. Răzvan (88 Lintaru).