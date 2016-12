Copa America 2015 / Columbia a învins Brazilia pentru prima oară în 24 de ani

Ştire online publicată Joi, 18 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționata de fotbal a Columbiei a produs surpriza la Copa America 2015, impunându-se la limită, cu 1-0, în fața reprezentativei Braziliei, cvintuplă campioană mondială, într-o partidă din Grupa C a competiției, disputată miercuri seara pe stadionul Monumental din Santiago de Chile, în fața a 44.000 de spectatori.Columbienii au înregistrat, cu această ocazie, primul lor succes în fața Selecao după pauză de 24 ani, grație golului marcat de Jeison Murillo în minutul 35.Brazilia a suferit, în schimb, primul său eșec după 11 victorii consecutive sub comanda lui Carlos Dunga, instalat în postul de selecționer după Cupa Mondială 2014. În plus, naționala "auriverde" va fi nevoită să dispute cel puțin un meci fără starul și căpitanul său, Neymar, care a văzut cartonașul roșu la finalul jocului, după o altercație cu columbianul Carlos Bacca.Înaintea startului partidei s-a ținut un minut de reculegere în memoria lui Zito, dublu campion mondial cu selecționata Braziliei în 1958 și 1962, care a încetat din viață duminică, potrivit Agerpres.ro.Columbia, care a pierdut meciul său de debut la Copa America 2015, în fața Venezuelei (0-1), a revenit în cursa pentru calificarea în sferturile de finală în urma acestei victorii, în timp ce Brazilia și-a complicat situația în Grupa C, din care mai face parte și naționala statului Peru.Arbitrul chilian Enrique Osses a condus următoarele formații:Brazilia: Jefferson — Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis — Fernandinho, Elías (min.75 Diego Taredlli), Fred (min.45 Philippe Coutinho) — Willian (min.67 Douglas Costa), Neymar, Roberto Firmino. Selecționer: Carlos Dunga.Colombia: David Ospina — Camilo Zuniga, Cristian Zapata, Jeison Murillo, Pablo Armero — Edwin Valencia (min.79 Alexander Mejía), Carlos Sanchez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez — Radamel Falcao García (min.67 Víctor Ibarbo), Teofilo Gutierrez (min.75 Carlos Bacca). Selecționer: Jose Pekerman.