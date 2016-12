Contractul lui Stamate, valabil doar până în vară

Directorul executiv al clubului HCM Constanța, Nurhan Ali, a precizat că înțelegerea cu Alexandru Stamate (inter stânga), poate cel mai bun om al naționalei României la Campionatul Mondial 2011, este valabilă numai până în vară. „Problema cu Stamate este mai delicată. Au fost analizate experiențele de la Reșița și Baia Mare și am decis să încheiem un contract doar până la finele actualei ediții de campionat, până în vară. Apoi, în funcție de modul în care jucătorul se va integra în echipă, HCM va avea prima opțiune de transfer”, a explicat Ali. Gheorghe Irimescu (pivot) a semnat pe un an și jumătate, iar Bogdan Criciotoiu (inter dreapta), pe trei ani și jumătate. „În cazul lui Criciotoiu, am ținut cont de faptul că este un jucător tânăr, aflat la început de drum. Sper să le calce pe urme lui Stănescu sau Toma, care au semnat de tineri cu HCM și sunt și acum la Constanța”, a explicat oficialul HCM-ului. Nurhan Ali a mai spus că, odată semnate contractele cu Novanc și ceilalți trei jucători, campania de transferuri s-a încheiat. „Oricum, nu văd pe cine mai puteam aduce din campionatul intern. La Constanța, vor veni numai jucători de mare valoare, pe care să-i promovăm la echipa națională. Visul nostru este să facem la Constanța un Oltchim masculin, dar, până atunci, mai avem nevoie de pus la punct o serie de aspecte, inclusiv bugetul”, a spus Ali.