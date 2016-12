Contra, Codrea şi Cociş, „pensionaţi“ de Lucescu jr.

Naționala de fotbal a României s-a reunit în vederea meciului cu Lituania

Contra, Codrea și Cociș, „pensionați“ de Lucescu jr.

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Răzvan Lucescu, a declarat, ieri, că jucătorii convocați trebuie să fie profesioniști din toate punctele de vedere și să vină cu multă determinare la lot, pentru că sunt urmăriți de o întreagă națiune. Echipa națională a României s-a reunit, ieri la Centrul Sportiv de la Mogoșoaia, fiind condusă, în premieră, de selecționerul Răzvan Lucescu. Tricolorii se vor pregăti săptămâna aceasta pentru meciul cu Lituania, din Grupa a 7-a preliminară Campionatului Mondial din 2010, zona Europa, care se va disputa pe 6 iunie, de la ora 21.00, la Marijampole. „Avem în spate o întreagă națiune, care așteaptă mult de la noi. Trebuie să avem o atitudine extraordinară. Chiar și atunci când rezultatele nu vor fi cele scontate, trebuie să demonstrăm, prin atitudine, că am vrut să facem mai mult. Pentru a reuși, este nevoie de maturitate, spirit de sacrificiu și asta în afară de valoarea fiecăruia. Jucătorii trebuie să fie conștienți că reprezintă naționala, iar acest lucru trebuie să îi măgulească și să îi respon-sabilizeze în același timp. Dacă lumea vede că lupți, deja începe să te aprecieze”, a declarat Lucescu, după reunirea lotului. Selecționerul nu a vrut să discute despre jucătorii pe care nu i-a convocat la echipa națională, gen Contra, Cociș sau Codrea, dar a punctat faptul că oricine poate ajunge la lot dacă are atitudinea corespunzătoare. „Mulți sunt probabil dezamăgiți de faptul că nu au fost convocați, dar trebuie să știe că ușa este deschisă atâta timp cât vor da dovadă de profesionalism ade-vărat. Am făcut convocările bazându-mă foarte mult pe ce am văzut în teren. Orice jucător de valoare trebuie să fie mâhnit dacă nu a fost convocat, dar, de asemenea, trebuie să se ambi-ționeze și să facă totul pentru a ajunge aici”, a explicat tehnicianul. vvv Pentru meciul cu Lituania, Răz-van Lucescu a fost con-vocat 23 de jucători: Dănuț Coman (FC Brașov), Costel Pantilimon (FC Timișoara) și Mircea Bornescu (U Craiova) - portari; Cristian Săpunaru (FC Porto), Ovidiu Dănănae (U Craiova), Mirel Rădoi (Al-Hilal), George Galamaz (Unirea Ur-ziceni), Cristian Chivu (Inter Milano), Dorin Goian (Steaua), Răzvan Raț (Șahtior Donețk), Mihai Neșu (FC Utrecht) - fundași; Bogdan Mara (CFR Cluj), Mihai Roman (FC Brașov), Costin Lazăr (Rapid București), Dan Alexa (FC Timișoara), Tiberiu Ghioane (Dinamo Kiev), Iulian Apostol (Unirea Urziceni), Cristian Tănase (FC Argeș), Florin Costea (U Craiova) - mijlocași; Ciprian Marica (VfB Stuttgart), Marius Niculae, Ionel Dănciulescu (ambii Dinamo București) și Gigel Bucur (FC Timișoara) - atacanți. vvv Răzvan Lucescu a ținut să clarifice situația lui Adrian Mutu, care nu a fost convocat pentru jocul cu Lituania: „Adrian nu a jucat la Fiorentina, vine după o operație. Nu cred că ar fi fost cazul ca el să își riște cariera pentru un joc împotriva Lituaniei. Vor mai fi meciuri în care vom avea nevoie de el. Abia aștept, însă, să ajungă la națională. Îl simt foarte motivat și știu că vrea să facă perfor-manță aici”. vvv Noul secund al echipei na-ționale, Bogdan Stelea, a de-clarat, tot în conferința de presă de ieri, că șansa pe care i-a oferit-o Răzvan Lucescu este ex-traordinară și, chiar dacă ar fi existat și posibilitatea să an-treneze o echipă mai mică, nu putea refuza oferta de a lucra cu tricolorii. „Visam ca, la un moment dat, să revin la echipa națională, dar nu așa repede. E o posibilitate pentru mine și nu am ezitat să răspund apelului lui Răzvan și să fac parte din staff. De când m-am apucat de fotbal, naționala a fost ceva special și așa o să rămână. Am venit aici cu sufletul, iar implicarea o să fie totală”, a spus fostul portar al naționalei. vvv Căpitanul naționalei, Cristian Chivu, consideră că numirea lui Răzvan Lucescu în funcția de selecționer va crea o altă at-mosferă în vestiar, iar jucătorii vor fi mult mai ambițioși. „S-a schimbat selecționerul și, tot timpul când se întâmplă asta, există un nou suflu la echipă. Altul va fi entuziasmul prin venirea lui Răzvan, pentru că toți jucătorii convocați au șansa lor de a arăta că merită să fie la națională. Ambițiile vor fi mai mari și acest lucru nu poate fi decât benefic în vederea meciu-rilor care au mai rămas în preliminariile CM”, a spus fotbalistul lui Inter.