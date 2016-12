Rugby-ul și indisciplina nu fac casă bună

Constructorul-Cleopatra solicită suspendarea lui Andrei Casmînin

Conducătorii echipei de rugby Constructorul-Cleopatra pun piciorul în prag și anunță că actele de indisciplină nu mai sunt tolerate. Pentru că a părăsit cantonamentul fără încuviințare, Andrei Casmînin va fi suspendat. Rezultatele sub așteptări pe care Constructorul-Cleopatra le-a obținut în primele șapte etape ale Diviziei Naționale de rugby se datorează, într-o anumită măsură, și vieții nesportive duse de către unii dintre componenții lotului. De aceea, staff-ul conducător al clubului constănțean a decis că este timpul să aplice sancțiuni. Primul cap tăiat este cel al lui Andrei Casmînin. „Înainte de meciul de la Timișoara, în care se juca accesul în play-off, nu s-a prezentat în cantonament la ora stabilită. Mai apoi, cu seninătate, le-a spus antrenorilor că a avut probleme, iar aceștia au decis să nu-l includă în lot. Fără să mai adauge vreun cuvânt, a venit la club, și-a luat echipamentul, hainele personale și dus a fost. Se pare că a plecat la el acasă, în Republica Moldova. L-am tot sunat, dar are telefonul închis. În consecință, conducerea clubului a decis să-l suspende pe o perioadă de doi ani și vom trimite un memoriu și pe adresa federației. Casmînin nu este la prima abatere, dar, până acum, am închis ochii, pe considerentul că are numai 20 de ani și este în vizorul naționalei de juniori. Ne-a întors spatele, uitând că noi și federația am fost cei care l-am ajutat să obțină mai repede cetățenia română și să-și facă un nume, o carieră”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul sportiv al CS Cleopatra, Cristian Rădulescu. Decizie amânată în cazul Grigore Un alt rugbist care a călcat pe bec este Marius Grigore. Și în cazul său, este vorba de părăsirea cantonamentului premergător partidei de la Timișoara. „Momentan, nu s-a luat nicio hotărâre. Jucătorul și-a reluat antrenamentele, pregătindu-se pentru meciul de sâmbătă, cu RC Bârlad. Oricum, după această ultimă etapă pe 2008, vom face o analiză a evoluției echipei pentru sezonul în curs. În perioada de iarnă, vom face curățenie în lot, vom renunța la jucătorii fără valoare de Divizia Națională și la cei indisciplinați. În schimb, vom transfera cinci-șase jucători pentru a acoperi posturile deficitare”, a explicat Rădulescu.