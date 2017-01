Constructorul-Cleopatra se întăreşte cu un fost jucător al Stelei

Constructorul-Cleopatra se întărește cu un fost jucător al Stelei

După ce stagiul din Marea Britanie a fost anulat, echipa de rugby Constructorul-Cleopatra își continuă pregătirile pe plan local, jucătorii participând și la testele cu lotul național de juniori sub 20 de ani. Ultimul transfer este cel al lui Cătălin Adrian Puiu. Constructorul-Cleopatra a pierdut, scor 0-10, amicalul cu lotul național de juniori sub 20 de ani al României, disputat la Mangalia. Echipa constănțeană i-a înfruntat pe „stejărei” - aflați în pregătire pe litoral, în vederea participării la Campionatul Mondial - preț de numai o repriză, pentru că, în cealaltă, lotul U20 a jucat contra localnicei Callatis, marcându-i divizionarei A cinci eseuri, fără a încasa vreunul. „Suntem într-o perioadă de acumulări fizice, iar la acest meci-școală am participat mai mult pentru a-i ajuta pe cei de la națională. Am primit două eseuri în urma unor greșeli individuale, dar nu ne-a interesat rezultatul, mai ales că ne-au lipsit mulți jucători de bază. Până la sfârșitul lunii, ne vom antrena pe plajă, apoi vom intra la lucru pe teren, pentru pregătirea specifică de rugby”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cristian Brănescu. La capitolul transferuri, să notăm înregimentarea lui Cătălin Adrian Puiu (26 ani; centru), jucător care a mai evoluat la Callatis, Steaua și RCJ Farul. „S-a integrat repede și bine în angrenajul echipei, este un rugbist care ne poate ajuta să ne înde-plinim obiectivele”, a explicat Brănescu. Constructorul-Cleopatra va juca, în perioada 27 februarie - 8 martie, în turneul Asociației Internaționale de Rugby „Dunăre - Marea Neagră”. Ediția inaugurală a competiției este găzduită de Constanța, iar până acum și-au mai confirmat participările cam-pioanele Bulgariei și Ucrainei. Doi constănțeni în lotul pentru CE Under 18 Echipa națională de rugby ju-niori sub 18 ani a României a demarat pregătirea pentru Campionatul European, care se va desfășura, în luna aprilie, în Franța. Sub comanda selecționerilor Mihai Bucos și Laurențiu Constantin, 34 de jucători au urcat în Poiana Brașov, doi dintre aceștia fiind constănțeni - Ionuț Ariton (pilier; LPS „Nicolae Rotaru” CSS) și Petre Neacșu (linia a II-a; CS Cleopatra Mamaia). „Stejăreii” vor rămâne în Poiană până pe 1 martie, vor avea apoi o săptămână de vacanță, iar din 9 martie, vor intra din nou în cantonament, de data aceasta la Snagov. Până la startul Europenelor, naționala va mai lua parte la un turneu amical, în Franța. În partida de debut de la CE 2009, România va întâlni, pe 5 aprilie, la Draguignan, reprezentativa Italiei. Învingătoarea va juca apoi, pe 8 aprilie, în semifinale, cu echipa țării gazdă, pentru că e greu de crezut că „les bleus” se pot împiedica, în sferturi, de modesta Belgie.