Constructorul-Cleopatra, cu un picior în Divizia Naţională

Constructorul-Cleopatra, cu un picior în Divizia Națională

„Cărțile" s-au făcut în Divizia A de rugby. Echipa Constructorul-Cleopatra s-a impus fără drept de apel chiar pe terenul Științei Petroșani și este ca și promovată în Divizia Națională. „Minerii" erau ultimul hop în drumul team-ului constănțean spre eșalonul de elită. Văzută drept principală contra-candidată în lupta pentru promovare, Știința a fost tratată cu maximă seriozitate. Ca urmare, a rezultat o victorie clară, scor 24-0 (7-0), care a provocat o bucurie imensă în tabăra dobrogeană. „Îi felicit pe jucători și pe antrenori pentru acest rezultat. Vreau să aibă ambiția de a promova fără a pierde niciun meci și, după cum joacă, echipa noastră poate face această performanță. Este un moment bun pentru rugby-ul constănțean și o mare satisfacție personală, după șapte ani de investiții", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. La Petroșani, antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache au început partida cu Stanciu, Strat, Ionescu, Gârbu, Graur, Petreanu, Munteanu, Purice, Bucevschi, Rotaru, Puișoru, Memet, Iacobuță, Marin și Pîrvu, după pauză fiind trimiși în teren și restul componenților lotului. Au marcat: Strat, Pîrvu, Graur (câte un eseu), Puișoru (două transformări și o lovitură de penalitate) și Munteanu (o transformare). „Jocul se leagă tot mai bine, am dominat clar grămada, organizată sau spontană. Ne-am fi putut distanța mai repede, dar ne-am pripit în câteva momente importante. Mai avem de lucru la finalizare", a spus principalul Brănescu. A arbitrat corect Gheorghe Sabău; judecători de margine - Nicolae Copil și Daniel Boldor. Lider incontestabil în clasament Celelalte rezultate ale etapei: Metrorex - Callatis Mangalia 31-18, RC Martelli Buzău - CSM Pitești 22-5, Chindia Târgoviște - Sportul Studențesc 0-77; Spartan Oradea a stat. În clasament, Constructorul-Cleopatra a trecut pe locul întâi, cu 19 puncte (3 p bonus, esaveraj 113-23), urmată de Știința (15 p), Metrorex (15 p) și Callatis (10 p). Runda viitoare (sâmbătă, 29 septembrie), liderul are liber, în timp ce Callatis primește replica Științei.