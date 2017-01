Constructorul-Cleopatra a transferat doi rugbişti de la RC Bârlad

Constructorul-Cleopatra a transferat doi rugbiști de la RC Bârlad

Lotul Constructorului-Cleopatra va suferi modificări în perioada inter-competițională, gruparea constănțeană urmând a primi întăriri pentru partea a doua a campionatului Diviziei Naționale. Conducătorii Constructorului-Cleopatra s-au mișcat bine în vacanța de iarnă și au reușit să perfecteze transferul a doi jucători, ambii de la RC Bârlad. Este vorba de Iulian Ștefan Borcia (20 de ani, aripă-centru) și Florin Ibănescu (20 de ani, uvertură, component al naționalei U20 a României). Primul este student al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Iași, cel de-al doilea este absolvent de liceu, dar, din toamnă, amândoi se vor înscrie la FEFS a Universității „Ovidius”. „Sunt doi jucători de mare perspectivă, un real câștig pentru club. Antrenorii noștri și i-au dorit în lot și, având relații foarte bune de colaborare cu Bârladul, am decis să perfectăm transferurile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Chiar dacă în formulă incompletă, trupa din Mamaia va efectua, astăzi, pe stadionul din „Badea Cârțan”, primele antrenamente, sub comanda tehnicienilor Cristian Brănescu, Marian Nache și Gheorghe Florea. Timp de zece zile, jucătorii vor efectua sesiuni de reacomodare la efort, pe terenul propriu și pe plaja Modern. Luna viitoare, sunt planificate meciuri amicale, cu RC Bârlad, Callatis Mangalia, dar și alți adversari aflați în pregătire pe litoral. Campionatul se reia pe 4 aprilie și au mai rămas de disputat două partide din retur, plus cele din play-out. „Obiectivul este evitarea retrogradării și nu cred că vor fi probleme să-l îndeplinim. Din contră, deși lotul este tânăr, lipsit de experiență, vom căuta să acumulăm cât mai multe puncte și să ne clasăm cât mai sus. Sperăm să completăm lotul cu patru jucători de la Callatis, suntem în tratative avansate cu șefii clubului din Mangalia. Pentru anul acesta, îi sfătuiesc pe sportivi să fie serioși, să dispară actele de indisciplină. Clubul asigură condiții excelente de pregătire, avem stadion cu nocturnă, patru vestiare, dușuri, apă caldă, sală de ședințe și sală de forță, spații de cantonament, iar salariile sunt achite la zi. La rândul lor, jucătorii au obligația de a răspunde cu aceeași monedă”, a spus antrenorul Marian Nache. Chirondojan: „Regret că nu am urcat în play-off” Președintele Vasile Chirondojan a declarat, ieri, la finele ședinței extraordinare a clubului, că și-ar fi dorit ca echipa să joace în turneul pentru locurile 1-6. „Suntem un club privat de performanță, de șlefuire a talentelor. Furnizăm naționalei U20 a României, care va merge la Campionatul Mondial, cinci jucători și sperăm ca alți doi să-i convingă pe selecționeri că merită o șansă. În campionat, marele meu regret este că am ratat accesul în play-off. Au fost mai multe cauze care au dus aici, acum important este ca jucătorii să aibă meciuri în picioare, să fie pregătiți pentru loturile naționale. Sperăm să muncim bine, să ne punem la punct, să nu ne afecteze criza și să aducem rezultate rugby-ului constănțean”, a spus Chirondojan.