Constantin Gache merge cu ajutorul cârjelor, după o fractură de peroneu

Fostul antrenor principal și președinte al Farului, Constantin Gache, actualmente tehnicianul Deltei Tulcea (locul 4 în prima serie a Ligii a II-a), a început noul an cu un eveniment nefericit, suferind o fractură de peroneu. Necazul s-a petrecut în Constanța, Gache prinzându-și piciorul drept sub el, în momentul în care a făcut o mișcare bruscă înapoi, pentru a evita o mașină. Antrenorului i-a fost pus piciorul în ghips, evitându-se o operație pentru montarea de șuruburi, care l-ar fi ținut mai mult timp la spital. Iar Gache, prins până peste cap cu pregătirea Deltei, numai de așa ceva nu ar fi avut nevoie. „Nici când jucam nu am pățit așa ceva. Ca fotbalist, o singură dată mi-a fost imobilizat piciorul în ghips, dar numai trei zile, pentru o problemă minoră la genunchi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gache, care se deplasează cu ajutorul cârjelor. Ieri, la amicalul Farul II - Delta Tulcea, de pe terenul sintetic al Farului, antrenorul a urmărit partida de pe margine, așezat pe un scaun. „Am început pregătirile de numai 10 zile, dar am răspuns pozitiv la cererea clubului Farul, cu a cărui primă echipă vom juca sâmbătă. În meciul cu Farul II, am avut în teren o echipă inedită, testând foarte mulți jucători”, ne-a mai spus Gache.