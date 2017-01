Constantin Bumbac a semnat până în vară cu FC Farul

FC Farul Constanța a semnat, ieri, cu fundașul central de picior stâng Constantin Bumbac, până în vară. El vine de pe postura de liber de contract, de la Unirea Alba Iulia, acolo unde nu a jucat o perioadă din cauza problemelor financiare ale echipei. Acum, se află în lotul echipei deplasat în cantonamentul din Antalya.„M-am înțeles cu conducerea clubului să semnăm până în vară. Eu am venit cu sufletul deschis la această echipă și sper să facem treabă bună împreună cu ceilalți colegi și să ne îndeplinim obiectivul, anume de a salva echipa de la retrogradare. Am venit cu spirit de muncă, mai ales că vin după o perioadă în care nu am jucat la Alba Iulia din cauza problemelor financiare de acolo, iar împreună cu ceilalți colegi am decis să nu mai jucăm fiindcă nu eram plătiți de luni de zile. Sunt puțin în urmă cu pregătirea, dar până la reînceperea campionatului mă voi pune pe picioare și cu siguranță voi fi apt de joc. În Turcia, contează să ne pregătim, să nu ne accidentăm iar atunci când vom reveni acasă și vom începe returul, să fim mai puternici. În orice sport este concurență, iar atunci când sunt mai mulți pe un post, te determină să fii mai ambițios și să ai poftă mai mare de muncă. Chiar dacă sunt de picior stâng, iar ceilalți colegi sunt de picior drept, îi respect”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Constantin Bumbac.Jucătorul în vârstă de 28 ani a fost lăudat și de antrenorul Farului: „Este un jucător cu experiență, un jucător pe care ni l-am dorit. El poate să ne ajute într-o zonă care era incompletă numeric”, a precizat tehnicianul FC Farul, Alin Artimon.