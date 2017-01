„Constănţenii vor fotbal? Nu cred!“

Elena Frîncu îi provoacă pe suporteri:

„Constănțenii vor fotbal? Nu cred!“

Directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, Elena Frîncu, îi provoacă pe suporterii de la malul mării. Mai bine spus, le cere să-și demonstreze pasiunea pentru sportul rege - fotbalul. „Privesc cu tristețe tribunele goale ale stadionului Farul. Știți la ce concluzie am ajuns? Constănțenii nu vor fotbal! Dacă ar dori cu adevărat, ar veni în număr mare la stadion. Altfel ar juca și echipa dacă ar fi susținută de 5.000 sau 10.000 de supor-teri, care să-și plătească biletul”, a declarat, ieri, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Elena Frîncu. Membru fondator al clubului, cu cotizația anuală de 200 de dolari achitată la zi, Elena Frîncu este de părere că fotbalul are mult de pierdut din cauza orgoliilor. „Sunt mulți cârcotași, care preferă să nu se implice, dar să comenteze. Știu o mulțime de oameni, din toate categoriile sociale, care spun că țin cu Farul, dar nu vin nici măcar să vadă echipa. Dacă ar dori, dacă ar cumpăra fiecare un bilet de 5 lei la un meci al Farului, dacă ar da ceva din puținul lor și pentru sport, lucrurile ar sta cu totul altfel. Și jucătorii au altă motivație în fața unui stadion arhiplin”, a spus Elena Frîncu. Fosta vicecampioană mondială de handbal a anunțat că, în curând, va lansa un sondaj în rândul populației Constanței. „Vreau să văd ce mai vor constănțenii de la noi, care sunt preferințele, cum și-ar dori să-și petreacă timpul liber? Sunt foarte importante aceste lucruri, pentru că proiectele vor fi derulate după dorințele oamenilor”, a explicat șefa DJST. Dans sportiv pentru vârsta a treia Grație unui parteneriat încheiat între DJST și Clubul Sportiv Miraj, persoanele de vârsta a treia din Constanța beneficiază, gratuit, de cursuri de dans sportiv. Activitățile, coordonate de un instructor al clubului Miraj, au loc, sâmbăta, între orele 9.00 și 10.00, la Complexul „Tomis” din str. Flămânda. „Mai am un proiect, la care nu renunț sub nicio formă. Vom alcătui echipe de lucru și vom merge în județ, în mediul rural, să-i aducem pe copii pe terenul de sport. Din acest mediu, pot răsări campionii de mâine, sunt copii deosebiți, care trebuie susținuți”, a spus Elena Frîncu.