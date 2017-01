Constănţenii se simt bine pe podium

Karatiștii de la CS Shiai au cucerit 17 medalii la Campionatul Național

Constănțenii se simt bine pe podium

Sportivii de la CS Shiai Constanța au câștigat nu mai puțin de 17 medalii la Campionatul Național de Karate WTC, competiție care s-a desfășurat, zilele trecute, la București. Titluri de campioni și-au trecut în cont Edward Dorin Moga (Kata Shito Ryu, băieți 11-12 ani), Sebastian Nuțescu (Kata Shito Ryu, băieți 7-8 ani), Cristian Anutoiu (Kata Shito Ryu, băieți 9-10 ani), Aida Condrath (Kata Shito Ryu, fete 13-14 ani), Elvir Ziadin (Kata SR+GR, băieți 13-14 ani) și Lorin Rami Gălan (Kata SR+GR, băieți 7-8 ani), în timp ce Dragoș Ionicescu (Kata Sh+SR, băieți 9-10 ani), Maria Pipirigeanu (Kata Sh+SR, fete 11-12 ani), Vlad Moise (Kata Shito Ryu, băieți 7-8 ani), Gabriel Pânzariu (Kata Shito Ryu, băieți 9-10 ani), Robert Pelin (Kata Shito Ryu, băieți sub 7 ani) și Sebastian Ionuț Gălan (Kata SR+GR, băieți 9-10 ani) au obținut medaliile de aur. De asemenea, alți cinci karatiști constănțeni s-au clasat pe cea de-a treia treaptă a podiumului: Codruț Burciu (Kata Shito Ryu, băieți 7-8 ani), Flavius Gherasim (Kata Shito Ryu, băieți sub 7 ani), Ana Maria Măndescu (Kata Shito Ryu, fete 11-12 ani), Teodor Pasan (Kata SR+GR, băieți 11-12 ani, 9-8-7 kyu) și Bogdan Nabarog (Kata SR+GR, băieți 9-10 ani). „Șase medalii de aur, șase de argint și cinci de bronz - un bilanț pe care îl consider foarte bun și pe care îl dorim repetat și în celelalte competiții ale anului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele CS Shiai, Zoltan Albert.