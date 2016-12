Constănţenii, maeştri de Kung-Fu

La Simpozionul internațional de la Sofia

Constănțenii, maeștri de Kung-Fu

37 de practicanți români ai stilului de arte marțiale tradiționale Kung-Fu au participat, zilele trecute, la Simpozionul internațional pentru colaborarea dintre tineri prin sport de la Sofia (Bulgaria). Manifestarea s-a desfășurat sub egida „Zilei Tineretului”, urmărind încheierea de parteneriate și desfășurarea de proiecte pentru dezvoltarea colaborării dintre tineri. Totodată, a fost organizat un concurs internațional de Kung-Fu, la care au participat 95 de sportivi din Iran, Franța, Bulgaria și România. Din țara noastră, au fost prezenți 37 de sportivi (dintre care trei de la CSU Neptun, 16 de la CS Marea Neagră), înscriși la probele de Taolu, Non-contact Sanda, Light Fighting Sanda și Sanda. Constănțenii și-au trecut în palmares 21 de medalii (patru de aur, zece de argint, șapte de bronz), campioni devenind Ionuț Bogdan Mitel (Light Fighting Sanda; 10-11 ani, -35 kg și Taolu tradițional; 10-11 ani), Alexandru Antonache (Light Fighting Sanda; 14-15 ani, +65 kg) și Irina Iordănoaia (Taolu tradițional; 16-17 ani), toți legitimați la CS Marea Neagră. „Rezultatele sportivilor români sunt bune. În final, am obținut locul doi în clasamentul pe națiuni, după Bulgaria, care a aliniat un lot alcătuit din 40 de sportivi, dar important este faptul că am reușit să participăm la aceste două manifestări internaționale. Concursul a fost un test pentru sportivii din Constanța, toți cucerind cel puțin o medalie. Cea mai bună evoluție a avut-o Bogdan Mitel, cu două medalii de aur și una de argint la activ. O comportare onorabilă și pentru studenții de la CSU Neptun, care au crescut valoric față de ultimul concurs. Unii dintre sportivii noștri au pierdut în finală, dar au luptat cu multă dorință de a câștiga și au dat dovadă de spirit de fair-play deosebit”, a declarat Florin Iordănoaia, președintele CS Marea Neagră.