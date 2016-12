Constănţenii, invitaţi să alerge la Crosul 1 Decembrie

Constănțenii, invitați să alerge la Crosul 1 Decembrie

Sâmbătă, cu ocazia Zilei Naționale a României, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret, organizează ediția a XIII-a a Crosului 1 Decembrie. Vor fi oferite premii în bani, tricouri și multe surprize, care urmează să fie dezvăluite la fața locului.La Constanța, Ziua Națională a României este prilejuită, încă din 1994, de Crosul 1 Decembrie, ajuns la ediția a XIII-a. Anul acesta, startul competiției se va da din fața statuii Victoriei din Parcul Prefecturii, de la ora 10.00, traseul fiind următorul: Str. Traian - Bd. Tomis - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - Bd. Tomis. Sosirea și înmânarea premiilor se vor face la Liceul Teoretic Internațional de Informa-tică, care este principalul organizator al competiției.„Acum 13 ani am început Crosul 1 Decembrie în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța. Sperăm să se desfășoare totul fără probleme sau accidentări, iar vremea să fie în favoarea noastră”, a declarat directorul Liceului Teoretic Internațional de Informatică, Mustafa Bedir.Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța a fost mereu alături de acțiunile sportive din oraș, fiind și de această dată un colaborator de nădejde al tradiționalului cros al Zilei Naționale.„Ne-am gândit că este bine să organizăm, de Ziua Națională, un eveniment sportiv. Iată că aceste activități capătă tradiție. Avem atâția ani de Cros 1 Decembrie. Avem mai mulți ani de Cros Olimpic. De fiecare dată avem din ce în ce mai mulți participanți la astfel de activități. La ultimul cros, am avut peste 800 de participanți. Este un lucru care ne bucură și ne face să credem că ceea ce urmărim, într-o anumită măsură, respectiv sportul pentru toți prinde contur din ce în ce mai mult”, a declarat directorul DJST Constanța, Claudiu Teliceanu.Alături de organizatori se află și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, reprezentat de Dragoș Ciucan, care a ținut să felicite pe toți cei care au făcut posibilă realizarea acestui eveniment.„Ne-am dori ca această zi, absolut importantă pentru națiunea noastră, ziua de 1 decembrie, să apară în ochii și mintea noastră altfel decât a fost până acum. Mă refer prin participarea la activități prin arborarea unui drapel la ferestrele caselor noastre pentru că este un efort minim în a ne demonstra că suntem români. Felicit conducerea Liceului Teoretic Internațional de Informatică și DJST Constanța. Succes participanților”, a declarat Dragoș Ciucan.În viziunea președintelui Aso-ciației Județene de Atletism, Andrei Szemerjai, Crosul 1 Decembrie reprezintă o ocazie a constănțenilor de a se întruni pentru a promova spiritul sportiv.„Din punct de vedere tehnic, acest cros a îmbrăcat în fiecare an un cadru festiv. Mai puțin interesează partea de competiție, una care încearcă să scoată în stradă tineretul și nu numai. În Constanța, sportul este religie. Încă o dată se demonstrează că noi, constănțenii, am făcut de fiecare dată abstracție de culori politice și ne-am dat mâna pentru a duce la bun sfârșit activități mai mult sau mai puțin dificile”, ne-a spus Andrei Szemerjai.Primii sosiți la ambele categorii, băieți, respectiv fete, vor primi premii în valoare de 150 lei + cupă pentru primul loc, 100 lei + cupă pentru locul II, 75 lei + cupă pentru locul III și 50 lei pentru locurile IV-VI. De asemenea, primii șase clasați vor primi diplome de participare, iar primii 250 de participanți ajunși la linia de final vor primi tricouri cu logo-ul „Crosul 1 Decembrie”.