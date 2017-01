Constănţenii, chemaţi la sală să susţină pe CVM Tomis!

Cupa CEV la volei masculin

Constănțenii, chemați la sală să susțină pe CVM Tomis!

Duminică, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, CVM Tomis va întâlni pe Paris Volley, în manșa a doua a semifinalelor Cupei CEV la volei masculin. După victoria (3-2) de la Paris, de marți, constănțenii sunt invitați să își susțină echipa favorită, mai ales că intrarea va fi gratuită!„Ne întâlnim într-un moment deosebit de plăcut atât pentru noi, cât și pentru iubitorii sportului. Este o mare onoare și satisfacție, acest meci decisiv din Cupa CEV. Marți, a fost un meci cu un rezultat foarte strâns. Pentru retur, ne așteptăm ca sala să fie mai mult decât plină la spectacolul pe care și-l doresc constănțenii. Suntem pentru prima dată în semifinale, cu un pas mare spre finală”, a declarat, în conferința de presă de ieri, Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis. Protagoniști ai meciului, jucătorii Andrei Spânu și Sergiu Stancu s-au arătat optimiști cu privire la meciul de duminică. „Va fi o partidă grea, dar vom pregăti meciul bine și, cu ajutorul publicului, vom merge mai departe. În vestiar, înainte de meciul cu Paris, antrenorul Martin Stoev ne-a spus că nu mai suntem o necunoscută. Pentru voleiul european, CVM Tomis este un nume și trebuie respectat. La Paris, am întors meciul și am câștigat, chiar dacă au fost erori de arbitraj în favoarea gazdelor. Suntem profesioniști, suntem obligați să mergem mai departe”, a declarat Sergiu Stancu. „Fiecare meci care urmează devine cel mai important din viața mea. Pentru toți colegii mei, această evoluție ne face foarte bine. Vor apărea oferte din străinătate, jucători vor veni la Con-stanța să se afirme. Toată lumea are de câștigat. Francezii au câțiva jucători formidabili și alții cu experiență. Au însă și puncte slabe. Avem șanse bune împotriva lor, sper să câștigăm”, a spus Andrei Spînu. Astăzi, echipa franceză sosește la Constanța. Sâmbătă, fiecare formație va susține câte un antrenament de o oră și jumătate, unul dimineața, celălalt seara, iar duminică va avea loc meciul oficial.