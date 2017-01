Constănţenii Carmen-Roxana Manu şi Ştefan Paloşi, campionii turneului de la TC Idu

Constănțenii Carmen-Roxana Manu și Ștefan Paloși, campionii turneului de la TC Idu

Sâmbătă, la Tenis Club Idu Mamaia, s-au desfășurat finalele de simplu și dublu ale turneului de tenis „Mamaia IDU Junior Championship-Mobexpert U16“, competiție rezervată juniorilor și junioarelor cu vârsta sub 16 ani. Turneul este înscris în calendarul Tennis Europe Juniors Tour, fiind al doilea ca importanță de pe bătrânul continent la acest nivel de vârstă.Pe tabloul masculin, favoritul nr. 3, constănțeanul Ștefan Paloși, legitimat la TC Idu Mamaia (antrenori, Damian Petcu și Adrian Bordei), a reușit să se impună în finala probei de simplu în fața favoritului principal, Cezar Crețu, cu scorul de 6-0, 0-6, 6-3, continuând astfel forma foarte bună pe care tânărul de 16 ani a arătat-o în victorille de simplu și dublu de la Tirana (Albania) și Podgorica (Muntenegru), din ultimele săptămâni.„A fost o finală foarte frumoasă, din fericire pentru noi a ieșit cum ne-am dorit. În setul doi, nu știu exact ce s-a întâmplat, probabil Cezar și-a ridicat nivelul de joc, Ștefan a început să greșească mai mult. Mult mai important este că setul trei a fost decis de superioritatea mentală avută de Ștefan, care a știut mai bine să-și controleze emoțiile. Ștefan și-a dorit foarte mult victoria la el acasă, în fața constănțenilor, în fața oamenilor care ne-au susținut. Chiar aș vrea pe această cale să le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături la acest turneu, bineînțeles și celor de la Idu Mamaia, care ne ajută în demersul nostru de a progresa ca sportivi. Acum vom lua o pauză competițională de două săptămâni, iar apoi vom reveni la turnee ITF din Grecia, Bulgaria, Muntenegru și de la Timișoara”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuț Paloși, tatăl campionului de pe zgura de la Mamaia.Și proba feminină de simplu a fost câștigată tot de o sportivă din Constanța. Carmen-Roxana Manu (fav. 2), antrenată de Mircea Gallan la LPS Constanța, a învins-o în două seturi pe Alessia Ciucă (fav. 8), scor 6-4, 6-3, și a obținut al doilea trofeu consecutiv după succesul de săptămâna trecută, de la Chișinău.„Ne bucură foarte mult faptul că am reușit să obținem trofeul. Roxana este obișnuită cu finalele în ultimul timp și le abordează corect, plus că avea un ascendent moral în fața adversarei sale, pe care a învins-o de fiecare dată până acum. Momentul cheie al turneului a fost meciul din semifinală, împotriva Selmei Cadâr, unde a fost condusă cu set, 5-2 și minge de mergi pentru Cadâr, dar a avut forța mentală să revină și să câștige. Este un lucru foarte îmbucurător dacă ținem cont de faptul că revine după două luni de inactivitate, din cauza unei accidentări. Au fost trei săptămâni foarte încărcate. La finalul lunii, avem programat un turneu internațional la București, unde sperăm să ne impunem jocul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Manu, tatăl Roxanei.În proba feminină de dublu, sportivele legitimate la LPS Constanța Selma Cadâr și Denisa Gheorghe au pierdut actul final într-o manieră categorică, scor 2-6, 0-6, în fața perechii formate din Alessia Ciucă și Oana Corneanu.