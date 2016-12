Constănţenii au sărbătorit Ziua Naţională în paşi de alergare

Constănțenii au sărbătorit Ziua Națională în pași de alergare

Ieri, peste 250 de constănțeni au decis să sărbătorească Ziua Națională într-un mod diferit, promovând sportul și mișcarea.Iubitorii de mișcare s-au adunat, ieri, la ora 11.00, în Parcul Primăriei, pentru a participa la ediția a 16-a a Crosului 1 Decembrie.Startul cursei a fost dat de prefectul Ion Constantin.Participanții au pornit pe strada Traian, apoi pe bulevardul Ferdinand, pe strada Mircea cel Bătrân, bulevardul Mamaia, mai apoi pe bulevardul Tomis până la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, unde a avut loc și premierea câștigătorilor.În comparație cu anul trecut, de data aceasta, participanții s-au bucurat de soare și de vreme plăcută, perfectă pentru alergare.În mai puțin de zece minute de la start, cei mai rapizi și-au croit drum și erau deja aproape de sosire. Cu cât se apropiau de punctul final, alergătorii fluturau tricolorul. Chiar dacă nu au reușit să încheie primii cursa, toată lumea era cu zâmbetul pe buze. Primul care a trecut linia de sosire a fost Cătălin Jitcovici, urmat de Daniel Antonaru și Damian Constantin.„A fost o cursă foarte ușoară. Eu sunt învățat, pentru că am alergat și semi maraton și maraton”, a declarat Cătălin după cursă.Cătălin Jitcovici practică atletismul din februarie anul trecut, iar următorul său obiectiv este să se legitimeze, pentru a concura la Campionatele Naționale.La fete, prima treaptă a podiumului a fost ocupată de Antoanela Manac, urmată de Nicoleta Zăvelcă și Diana Pivniceru.Câștigătoarea crosului a fost declarată cea mai bună triatlonistă a anului. Antoanela practică triatlon de trei ani de zile și face parte din Asociația Studenților Mediciniști și a Tinerilor Medici, alături de care a implementat proiectul „Spune nu sedentarismului”. „A fost o cursă frumoasă. Nu mă așteptam să fim așa mulți la start. Am fost încântată că am putut să particip la o cursă de Ziua Națională”, a spus Antoanela.Primii trei clasați au fost recompensați cu cupe, diplome și premii în bani: 150 lei pentru locurile I, 100 lei pentru locurile II și 75 lei pentru locurile III. Primii 250 de participanți au primit tricouri.