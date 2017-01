Constănţencele trimit Japonia la culcare!

Campionatul Mondial de tenis de masă pentru juniori

Constănțencele trimit Japonia la culcare!

Naționala feminină de tenis de masă a României a pornit ca din pușcă la Campionatul Mondial pentru juniori, competiție care are loc, în aceste zile, la Palo Alto (Statele Unite ale Americii). Iar naționala este sută la sută constănțeană. Repartizate în Grupa B, sportivele antrenate de Viorel Filimon și Liliana Sebe au avut un debut perfect, învingând, scor 3-0, reprezentativa Noii Zeelande. Punctele României au fost aduse de Cristina Hârâci (3-0 cu Jenny Hung), Elisabeta Samara (3-0 cu Sophie Wei Shu) și Irina Hoza (3-0 cu Helen Chen). După încălzire, „bomba“ avea să fie detonată în meciul secund, în care, de partea cea-laltă a fileului, se aflau japonezele, fetele cu ochii oblici fiind creditate cu șansa a doua la câștigarea titlului suprem. Dar, echipa României a făcut un meci superb, s-a comportat exemplar în momentele de cumpănă și s-a impus la limită, scor 3-2. Rezultatele înregistrate: C. Hârâci - Yuka Ishigaki 1-3, E. Samara - Misako Wakamiya 3-2, Ioana Ghemeș - Kasumi Ishikawa 3-2, E. Samara - Y. Ishigaki 2-3, C. Hârâci - M. Wakamiya 3-2. Aseară, în ultima partidă din cadrul fazei întâi a CM, România urma să înfrunte formația Franței. Alte rezultate din Grupa B: Japonia - Franța 3-0, Franța - Noua Zeelandă 3-1. Socoteli pentru sferturi Iată și componența celor-lalte trei grupe de la această a cincea ediție a Campio-natului Mondial pentru juniori: A: China, Polonia, Slovacia, Egipt; C: Taipei, Germania, Canada, Columbia; D: Coreea de Sud, Rusia, Brazilia, SUA. Ocupantele primelor două poziții în grupe se vor califica pe tabloul principal, în sferturile de finală, iar echipele de pe locurile 3 și 4 se vor lupta pentru locurile 9-16 în ierarhia generală. Toate cele patru componente ale echipei feminine a Româ-niei, care își fac deja socotelile pentru sferturi, au dublă legiti-mare, LPS „Nicolae Rotaru“ CSS - CS Farul Constanța.