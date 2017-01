Constănţencele şi-au asigurat calificarea în optimi

CS Tomis - AC Elpides HC Dramas 31-18, în Challenge Cup

Constănțencele și-au asigurat calificarea în optimi

Echipa CS Tomis Constanța a învins clar, cu scorul de 31-18 (12-8), sâmbătă după-amiază, în Sala Sporturilor, pe AC Elpides HC Dramas (Grecia), în prima manșă a 16-imilor Challenge Cup la handbal feminin, luând astfel o opțiune serioasă pentru calificarea în optimi. Repriza întâi a fost marcată de greșeli elementare de ambele părți. Surprinzător, formația constănțeană a început ezitant, gafând în apărare și luând adeseori la țintă portarul advers, iar pe acest fond, grecoaicele au condus pe tabelă mai bine de un sfert de oră. Între minutele 20 și 30, Tomisul și-a mai revenit și a intrat la cabine cu avantaj de patru goluri. Zdravăn muștruluite la pauză de antrenorii Dumitru Muși și Ion Pușcașu, handbalistele dobrogene au călcat accelerația în repriza secundă, iar golurile au început să curgă în poarta Dramas-ului, în ciuda paradelor excelente ale internaționalei slovene Darja Rajsic. Scor final, 31-18 pentru Tomis, care are în buzunar biletele pentru optimi. Marcatoarele Constanței au fost Diana Druțu (9), Loredana Mateescu, Ionela Drilea, Georgeta Grigore (câte 4), Alexandra Iovănescu, Cristina Strungaru (câte 3), Andreea Dospin, Dorina Jerebie (câte 2), în timp ce, în tabăra elenă, cea mai eficientă jucătoare a fost Radina Krumova (7). Au arbitrat Peter Hascik și Svaslak Otapka, ambii din Slovacia. Observator EHF, Bozhidar Georgiev (Bulgaria). Dumitru Muși, mulțumit de rezultat După meci, Dumitru Muși s-a arătat mulțumit de rezultat, nu însă și de felul cum au jucat handbalistele sale. „Diferența de scor mă mulțumește, dar îmi doream o altă evoluție a echipei mele. Am avut un start modest, am comis greșeli nepermise în apărare, primind goluri mult prea ușor. După 16 ratări de pe semicerc, ne-am făcut singuri un meci greu, în fața unui adversar, totuși, limitat. În repriza a doua, fetele au înțeles că trebuie să se concentreze mai bine, au tratat jocul cu seriozitate și au obținut o victorie concludentă. Nu cred că vom avea surprize în Grecia. La Dramas, mergem să câștigăm, pentru că avem de aparat blazonul handbalului feminin romanesc”, a declarat tehnicianul constănțean. Meciul retur va avea loc sâmbătă, 10 noiembrie, de la ora 18, în Grecia.Echipa CS Tomis Constanța a învins clar, cu scorul de 31-18 (12-8), sâmbătă după-amiază, în Sala Sporturilor, pe AC Elpides HC Dramas (Grecia), în prima manșă a 16-imilor Challenge Cup la handbal feminin, luând astfel o opțiune serioasă pentru calificarea în optimi. Repriza întâi a fost marcată de greșeli elementare de ambele părți. Surprinzător, formația constănțeană a început ezitant, gafând în apărare și luând adeseori la țintă portarul advers, iar pe acest fond, grecoaicele au condus pe tabelă mai bine de un sfert de oră. Între minutele 20 și 30, Tomisul și-a mai revenit și a intrat la cabine cu avantaj de patru goluri. Zdravăn muștruluite la pauză de antrenorii Dumitru Muși și Ion Pușcașu, handbalistele dobrogene au călcat accelerația în repriza secundă, iar golurile au început să curgă în poarta Dramas-ului, în ciuda paradelor excelente ale internaționalei slovene Darja Rajsic. Scor final, 31-18 pentru Tomis, care are în buzunar biletele pentru optimi. Marcatoarele Constanței au fost Diana Druțu (9), Loredana Mateescu, Ionela Drilea, Georgeta Grigore (câte 4), Alexandra Iovănescu, Cristina Strungaru (câte 3), Andreea Dospin, Dorina Jerebie (câte 2), în timp ce, în tabăra elenă, cea mai eficientă jucătoare a fost Radina Krumova (7). Au arbitrat Peter Hascik și Svaslak Otapka, ambii din Slovacia. Observator EHF, Bozhidar Georgiev (Bulgaria). Dumitru Muși, mulțumit de rezultat După meci, Dumitru Muși s-a arătat mulțumit de rezultat, nu însă și de felul cum au jucat handbalistele sale. „Diferența de scor mă mulțumește, dar îmi doream o altă evoluție a echipei mele. Am avut un start modest, am comis greșeli nepermise în apărare, primind goluri mult prea ușor. După 16 ratări de pe semicerc, ne-am făcut singuri un meci greu, în fața unui adversar, totuși, limitat. În repriza a doua, fetele au înțeles că trebuie să se concentreze mai bine, au tratat jocul cu seriozitate și au obținut o victorie concludentă. Nu cred că vom avea surprize în Grecia. La Dramas, mergem să câștigăm, pentru că avem de aparat blazonul handbalului feminin romanesc”, a declarat tehnicianul constănțean. Meciul retur va avea loc sâmbătă, 10 noiembrie, de la ora 18, în Grecia.