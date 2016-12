Constănţeanul Răzvan Grecu, în elita atletismului românesc

Constănțeanul Răzvan Grecu, în elita atletismului românesc

Printre laureați s-a numărat și sportivul Răzvan Grecu, pregătit de Daniel Cojocaru la CS Farul Constanța, clasat pe locul 9 în topul celor mai bune rezultate ale sezonului. Acesta a fost răsplătit astfel pentru medalia de bronz cucerită în proba de triplusalt a Campionatului European de juniori 2 de la Tbilisi (Georgia).Prezent la gală, antrenorul Daniel Cojocaru s-a declarat extrem de mulțumit de reușita elevului său și a ținut să-i mulțumească președintelului FR de Atletism, Ion Sandu pentru efortul depus în premierea sportivilor.„Gestul președintelui FRA, Ion Sandu, a fost unul foarte generos. Răzvan a fost recompensat cu o sumă considerabilă de bani, dar și cu un laptop. Sunt foarte mulțumit de faptul că am adus un sportiv în primii 10 ai țării, mai ales că Răzvan este încă junior și mai are multe de demonstrat”, a declarat Daniel Cojocaru.Pe 23 decembrie, Răzvan Grecu va împlini 17 ani și este văzut ca o mare promisiune a atletismului românesc. Acesta s-a apucat de atletism în clasa a ll-a, la CSS1 Constanța, sub supravegherea antrenoarei Lenuța Dragomir, ca apoi, după cinci ani de zile, să intre pe mâna fostului mare alergător de 100 metri, Daniel Cojocaru.„Dacă Răzvan Grecu va rămâne la fel de serios și ambițios cum îl cunosc, vom mai auzi multe lucruri frumoase despre el. Este un copil foarte talentat care învață repede și progresează la fel de repede. Are numeroase medalii naționale și internaționale la juniori, și cu siguranță nu se va opri aici. Ne dorim ca anul 2017 să fie mai bun și să ajungem în primii opt sportivi de pe continent la Campionatul European de juniori, ce va avea loc în această vară, la Grosseto (Italia)”, a completat antrenorul în vârstă de 47 de ani.Din toamnă, la Constanța, a revenit în pregătire și săritoare de triplusalt Cristina Bujin (28 de ani), sportivă ce a fost prezentă la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de la Rio, unde nu a avut o evoluție foarte bună. Cu toate acestea, antrenorul Daniel Cojocaru este optimist și încrezător că îi va reda Cristinei tonusul și forța necesară de reveni în elita probei de triplusalt.Foarte multă lume s-a grăbit să critice aspru evoluția lui Marian Oprea de la Jocurile Olimpice, în proba de triplusalt. Acolo, sportivul în vârstă de 34 de ani a ratat calificarea în finala probei, după ce a eșuat în toate cele trei tentative de a sări. Din păcate, nimeni nu l-a întrebat personal pe Marian care a fost motivul săriturilor ratate.„Îl cunosc foarte bine pe Marian Oprea și sunt siderat de comportamentul unor oameni, care pretind că au cunoștințe despre atletism, la adresa lui. Era mai bine să meargă și să se documenteze înainte să îl facă cu ou și cu oțet. Nimeni nu știe, ce a gândit, ce a simțit. Alții, în locul lui nu ar mai fi concurat, dar el a sperat până la capăt. A tras de el, așa cum era accidentat. Este un mare campion, însă noi, românii, continuăm să ne batem joc de adevăratele valori”, a conchis antrenorul constănțean.