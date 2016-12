Constănţeanul Horia Tecău, campion la Australian Open

Constănțeanul Horia Tecău, campion la Australian Open

Ştire online publicată Luni, 30 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțeanul Horia Tecău și partenera sa, americanca Bethanie Mattek-Sands, s-au impus ieri dimineață în finala de dublu mixt a turneului de la Melbourne. Cei doi au reușit să treacă în ultimul act în trei seturi, scor 6-3, 5-7, 10-3, de perechea formată din rusoaica Elena Vesnina și indianul Leander Paes.Titlul câștigat ieri este primul de Grand Slam din cariera jucătorului constănțean, deși aceasta a fost a treia finală de Grand Slam după cele din 2010 și 2011 de la Wimbledon jucate alături de suedezul Robert Lindstedt. Performanța reușită la Australian Open de Horia Tecău este cu atât mai mare cu cât ultimul titlu de Grand Slam câștigat de un român fusese adjudecat în urmă cu 30 de ani, de Ilie Năstase la Wimbledon, alături de americanca Rosemary Casals.La conferința de presă de la finalul jocului, constănțeanul și-a stăpânit cu greu emoțiile, însă s-a arătat încrezător că trofeul câștigat la Melbourne nu va rămâne singurul trofeu de Grand Slam din carieră.„Este un sentiment minunat. Este foarte greu să câștigi un astfel de titlu. Am jucat două finale până acum și mă bucur că în sfârșit am câștigat una. Sunt puțin grăbit, trebuie să fug la aero-port în jumătate de oră, dar va mai dura ceva acest sentiment și vreau să mă bucur de el. Este bine că am spart gheața, mai ales că știu cât de greu este. Leander și Elena au jucat foarte bine și au revenit în setul doi, dar este un sentiment atât de frumos atunci când câștigi un astfel de trofeu după o luptă grea. De acum înainte o să încerc să îmbunătățesc această performanță și sper să vină și alte titluri”, a declarat Horia Tecău.Cristian PAHOMIE