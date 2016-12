Constănţeanul George Onoaie, pe locul doi la CN de karting

Constănțeanul George Onoaie, pe locul doi la CN de karting

Week-end-ul trecut, pe pista „AMC Kart” București, s-a desfășurat etapa a VI-a a FRAS din cadrul Campionatului Național de Karting - Dunlop 2015, competiție la care au concurat și constănțenii George și Răzvan Onoaie.Este primul an în care George (clasa KID) concurează, iar evoluția sa este vizibilă și performanțele, încurajatoare. Răzvan participă la clasa MINI. Amândoi sunt antrenați de Constantin Ion.În prima zi de competiție, George s-a clasat pe primul loc pentru prefinală, având cel mai bun timp în manșa cronometru.În finală, George și-a ținut la distanță adversarii. Într-o competiție foarte strânsă, constănțeanul a avut ambiția de a încheia cursa printre primii. La doar șase ani, George a reușit o nouă performanță și a urcat pe poziția a doua a etapei a șasea.Sportivul mai are în palmares medalia de argint la etapa a patra și pe cea de aur, în etapa a cincea.Micul pilot a spus că i-a plăcut să concureze și de această dată și că a fost frumos. George are încredere că pe viitor va fi și mai bun, mai ales că a prins slăbiciunile oponenților săi.