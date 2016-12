„Constanţa vrea baschet!“

Antrenorul emerit Mărțișor Hondrilă:

„Constanța vrea baschet!“

Fostul antrenor al echipei naționale de baschet masculin a României, Mărțișor Hondrilă, ia taurul de coarne și propune un proiect de revigorare a sportului sub panou. Disciplină de tradiție la malul mării, baschetul constănțean este, la ora actuală, mort. Mort și îngropat, o dată cu retragerea lui Carol Dichiu - o mare pierdere pentru sportul constănțean - și desființarea clubului BC Farul. Toată lumea îi simte absența, dar nimeni n-a găsit o soluție pentru ca, sub panou, să fie din nou spectacol. Primul care iese în față este antrenorul emerit Mărțișor Hondrilă. „Simt că mai pot face performanță și am întocmit un proiect județean pentru relansarea baschetului. Cu implicarea Direcției pentru Sport și a Asociației județene, care trebuie să facă lobby pe lângă marii agenți economici, a administrației locale și a tehnicienilor din oraș, Constanța poate avea din nou o echipă care să umple Sala Sporturilor. Trebuie să găsim o soluție de finanțare, bazată pe un parteneriat public-privat. Mă ofer să preiau o echipă de Divizia B, pe care, după numai un an, să o promovez în prima ligă. Am putere de muncă, o să demonstrez că lucruri bune se pot face și fără a arunca miliarde pe străini”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Hondrilă. Conform proiectului întocmit de tehnician, nucleul de bază al echipei va fi alcătuit din jucători constănțeni, juniori și „reactivați”, lotul fiind completat de numai doi străini (unul din Serbia, celălalt din Rep. Moldova). „S-a dovedit că ideea cu echipa de mercenari nu este cea mai fericită. Și nici obiectivul de a câștiga titlul național din primul an nu este realist. La revenirea în prima ligă, un loc în plutonul IV-VIII este mai aproape de adevăr, apoi, în următorii doi ani, putem ataca podiumul. Trebuie să reînviem atmosfera de odinioară, Constanța vrea baschet și merită o echipă. Vreau să vă reamintesc un lucru: din patru jucători selecționați în All Stars Europa, doi au fost constănțeni, Costel Cernat și regretatul Toni Alexe. Nu putem trăi doar din amintiri. Haideți să facem o echipă, cu cheltuieli minime și pasiune enormă”, a îndemnat Mărțișor Hondrilă Carte de vizită # A jucat baschet în Divizia A, la CSU Galați, ICF, ICED București, Farul Constanța; # A antrenat echipele CSS 1, Marina, Farul, dar și loturile naționale de juniori, tineret și seniori ale României; # A format 34 de jucători pentru loturile naționale și 54 pentru Divizia A; # A predat cursul de baschet la Universitatea „Ovidius”; # În prezent, profesor de educație fizică și sport.