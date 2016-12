Constanţa va intra în circuitul curselor de porumbei

S-a înființat Federația Română de Sport Columbofil

Constanța va intra în circuitul curselor de porumbei

Federația Română de Sport Columbofil (FRSC), recent înființată, conform Legii Sportului, își propune transformarea curselor de porumbei într-o disciplină sportivă și crearea cadrului legal adecvat, odată cu recunoașterea acestui sport de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În urma afilierii, crescătorii de porumbei sportivi vor primi o identitate clară, atât la nivel național, cât și internațional. „Ne-am propus să creăm și în România un campionat puternic, după modelul Europei de Vest. Creșterea porumbeilor sportivi are tradiție în România, primele curse de acest fel fiind organizate în anii ’30. Următorul pas este afilierea la federația internațională de profil și organizarea unor competiții zonale împreună cu federațiile țărilor vecine”, a declarat președintele FRSC, Cezar Sinca. În acest moment, columbofilii sunt grupați în mai multe cluburi și asociații, o mare parte dintre acestea afiliindu-se deja la FRSC. „Avem cluburi în București, Prahova, Vrancea, Giurgiu, Ialomița, Călărași, Suceava, Botoșani, Bacău, Brașov. Dorința noastră este să convingem cât mai multe cluburi și asociații din țară să se alăture fe-derației, pentru că acesta este viitorul curselor cu porumbei. Columbofilii din România, uniți într-o singură federație, trebuie să se alinieze la standardele europene. Deși funcționăm de numai două săptămâni, avem în prezent câteva mii de membri din toată țara”, a explicat Sinca. Printre obiectivele federației, se află și sprijinirea celor pasionați de acest sport în dezvoltarea cres-cătoriilor proprii, construirea de sedii pentru cluburile existente și în-ființarea de noi cluburi în țară. De asemenea, FRSC are în plan crearea unei școli de arbitraj la nivel național. Nu în ultimul rând, federația își propune dezvoltarea acestui sport prin crearea unor crescătorii la standarde europene în școli și organizarea unui campionat interșcolar. Următorul pas este reprezentat de afilierea FRSC la Federația Internațională, lucru ce se va întâmpla la începutul lui 2011. Ivan Patzaichin, președinte de onoare al FRSC „Pasiunea și determinarea stau la baza succesului. Am crescut porumbei în copilărie, însă motivul pentru care am decis să mă alătur FRSC este pentru că aici am găsit oameni cu adevărat pasionați de ceea ce fac. Porumbeii sportivi sunt adevărați atleți ai aerului, iar calea spre succes presupune antrenamente, cunoștințe bune și multă pasiune”, a spus președintele de onoare al FRSC, fostul campion olimpic la kaiac-canoe Ivan Patzaichin. v v v În România, există, în prezent, în jur de 15.000 de columbofili. În cadrul acestei discipline, sunt mai multe probe: viteză (100 - 350 km), demifond (350 - 500 km), fond (500 - 800 km) și maraton (peste 800 km). Porumbeii sportivi sunt crescuți, antrenați și specializați pe aceste probe și au pedigree. Prima cursă cu porumbei sportivi a avut loc în Belgia, în 1818. De la sfârșitul secolului al XIX-lea, sportul columbofil se practică peste tot în lume, ajungând, astăzi, al doilea sport ca popularitate (după fotbal) în Belgia și Olanda.