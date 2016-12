Constanţa va avea din nou arbitru la Liga 1

Constanța va avea din nou arbitru la Liga 1

Aurel Onița, președintele Comisiei Județene de Arbitri, e convins că, în turul sezonului viitor al primului eșalon, Teodor Dragoș va primi două - trei jocuri.- Domnule președinte, cum au condus arbitrii meciurile din returul sezonului 2010 / 2011 al campionatelor constănțene?- La întrecerile organizate de AJF, Liga a IV-a, a V-a și copii și juniori, n-am avut decât foarte rar probleme din cauza arbitrajului. I-am rugat pe băieți să fie foarte serioși și să respecte munca oamenilor și a echipelor, ceea ce au și făcut.- Pe ce principii vă bazați pentru creșterea și încurajarea arbitrilor?- Mergem pe sprijin și pe înțelegere. E clar că greșeli vor fi mereu, pentru că acest nivel, al fotbalului local, este un mediu în care se învață. Mai sus, erorile nu se mai acceptă. Am observat cu bucurie că și echipele dovedesc toleranță și înțelegere față de acest aspect. E un lucru extraordinar, pentru care le mulțumesc.- Care este cel mai tânăr arbi-tru promovat în retur la Liga a IV-a?- Alexandru Despina. La 16 ani și puțin, a condus la centru, în ultima etapă a sezonului, un meci de seniori, Știința Poarta Albă - Aurora 23 August. Și nu a fost o partidă ușoară, dezechilibrată, cum ne așteptam noi, ci s-a terminat 4-4.- Ce facem în schimb cu reprezentarea la Liga 1, unde Constanța n-a mai avut de mult arbitru?- Se va rezolva și această problemă. După părerea mea, din toamnă, Dragoș Teodor va fi delegat la Liga 1. Sunt convins că, în tur, va conduce două - trei meciuri. Are 31 de ani, face parte din grupa întâi a lotului B și este monitorizat de Comisia Centrală de Arbitri. Se pregătește foarte bine, atât teoretic, cât și fizic și e extrem de serios.- Sunteți mulțumit de școala de arbitri, condusă de Iulian Giuran și Dan Corcescu?- Foarte mulțumit. Este o școală de cel mai înalt nivel, depune o muncă extraordinară. Anul trecut, au scos 49 de arbitri, iar acum 35.- Cum colaborați cu Asociația Județeană de Fotbal?- Comisia de Arbitri (eu - președinte, Lucian Cârjă - prim-vicepreședinte, Iulian Giuran - vicepreședinte, Sebastian Sto-ianof, Paul Dimancea, Bela Szoke și Cosmin Stoian - membri) are o relație foarte bună cu AJF, care, prin președintele Vasile Mihu, ne-a dat, printre altele, 9.100 lei pentru achiziționarea unui video-proiector și a unei camere video de ultimă generație, cu care filmăm meciuri, pentru a discuta în mod profesionist arbitrajele, la ședințele noastre săptămânale. Mizăm pe o orga-nizare simplă și eficientă a acti-vității.- Baremele vă mai dau dureri de cap?- Aceasta e problema cea mai mare. Sumele sunt foarte mici și nu e normal. La Liga a IV-a, centralii și asistenții primesc câte 40 de lei pe meci, la Liga a V-a câte 35 de lei, iar la copii și juniori câte 25 de lei. Voi propune mărirea lor. Am încercat să găsim sponsori, dar n-am reușit.