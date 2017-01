Constanţa trimite trei „ghinde“ la naţionala României

Campionatul European de rugby juniori U18

Constanța trimite trei „ghinde“ la naționala României

Antrenorul echipei naționale de rugby juniori sub 18 ani a României, Bogdan Cantor, a declarat că obiectivul „stejăreilor” la Campionatul European din Italia este o clasare cât mai bună în prima grupă valorică. „Primul meci, în care întâlnim Georgia, este foarte important, așa că îl tratăm ca pe o adevărată finală. Ne dorim un debut victorios și am încredere în echipă, putem obține rezul-tate bune”, a declarat tehnicianul român. Naționala pleacă, sâmbătă dimineață, spre Treviso, partida cu Georgia fiind programată duminică. În funcție de rezultatul acestui meci, românii vor juca pentru locurile 1-4 sau 5-8. În lotul tricolor, se regăsesc și trei sportivi legitimați la cluburi constănțene: Cristian Ogea (linia a II-a), Ilie Iorgu (centru), ambii de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, și Cosmin Stan (fundaș), de la CS Cleopatra. Iată și componența grupelor de la EURO 2010: A: Franța, Irlanda, România, Georgia, Belgia, Rusia, Germania, Italia; B: Portugalia, Spania, Polonia, Olanda, Ucraina, Lituania, Cehia, Elveția; C: Suedia, Ungaria, Bulgaria, Danemarca, Serbia, Letonia, Luxemburg, Austria.