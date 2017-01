Constanţa şi-a desemnat campionii la squash

Constanța și-a desemnat campionii la squash

Constanța sportivă are, și anul acesta, multe motive de mândrie, iar unul dintre acestea este acela că ACS Squash West Sideeste singura asociație de squash din România care a reușit organizarea de trei turnee naționale pentru Divizia A!Nu mai puțin de 23 de jucători, dintre care șase din Top 10 România, au participat la ultimul turneu național de squash pentru Divizia A, desfășurat la Constanța, timp de două zile, pe terenurile cochetei arene West Side din incinta Maritimo Shopping Center.La capătul unor întreceri spectaculoase, în DA, reprezentanții Bucureștiului și-au impus supremația, acaparând toate cele trei poziții ale podiumului. Astfel, titlul de campion i-a revenit lui Andrei Luchian (nr. 2 național), urmat, în ordine, de Ilie Bogdan Petre (nr. 6 național) și Horia Naumescu (nr. 4 național), locul patru fiind ocupat de britanicul Olie Olabinri.La startul secțiunii feminine, s-au aliniat 11 jucătoare, dintre care cinci din Top 10 România. Bătălia pentru prima poziție a fost una aprigă, iar câștig de cauză a avut, finalmente, Andra Petrică (București, nr. 1 național), secondată de o reprezentantă a Constanței, Liliana Constantinescu (nr. 17 național). Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Carmen Blănaru (București, nr. 22 național), iar pe locul patru a terminat Alexandra Iordan (Plo-iești, nr. 3 național).În Divizia C, organizatorii au consemnat prezența a 14 jucători. Cel mai bun s-a dovedit a fi constănțeanul Dragoș Vasilescu, urmat de Ioan Alexandru Vitiuc, din București, și Dragoș Iordan, din Plo-iești.„Le mulțumim, și prin intermediul ziarului «Cuget Liber», tuturor jucătorilor prezenți la Constanța, le dorim sănătate, cât mai multe participări la turneele naționale de squash și sărbători fericite!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele Asociației Club Sportiv Squash West Side, Ilie Bănică.v v vLuna decembrie nu se putea încheia fără desemnarea celui mai bun jucător din Campionatul Constanței la squash, Divizia A, ediția 2014 - toamna.Campion a redevenit, în urma disputării unui turneu play-off, Răzvan Țurlea (câștigător al ediției 2013 - primăvara), pe podium mai urcând Vlad Roman (câștigătorul edițiilor 2013 - toamna și 2014 - primăvara) și Alexandru Dragomir. Ceilalți jucători din Top 8 sunt, în ordine, Lucian Ciaciu, Valentin Radu, Geo Deleanu, Dragoș Vasilescu și Liliana Constantinescu.În diviziile B, respectiv C, jucătorii de pe locurile 1 și 2 au promovat într-o divizie superioară, iar jucătorii clasați pe locurile 9-10 în divizia A, respectiv 7-8 în divizia B au retrogradat într-o divizie inferioară.„Țin să remarc prezența a două jucătoare - Lili Constantinescu în DA, respectiv Klara Orosz în DC - în campionatul local și sperăm ca, în edițiile viitoare, să se mărească sportivele, pentru a putea organiza separat pentru ele o ligă”, a precizat Ilie Bănică.