„Constanţa se va bate de la egal la egal cu Steaua şi Dinamo”

Adrian Dumitrescu, secretar general al Federației Române de Rugby:

„Constanța se va bate de la egal la egal cu Steaua și Dinamo”

Prezent la Constanța, la ședința de bilanț a DSJ și CS Farul, secretarul general al Federației Române de Rugby, Adrian Dumitrescu, a felicitat cluburile de pe litoral pentru modul în care s-au reorganizat și pentru că au revenit în elita sportului cu balonul oval. „După ani buni, în care micile ambiții au pus frână performanței, rugby-ul constănțean a ieșit în față. Conducătorii au lăsat la o parte orgoliile personale, și-au dat mâna, iar rezultatele se văd. RCJ Farul este pe punctul de a reveni acolo unde îi este locul, luptă cu șanse reale la titlul național, iar Constructorul-Cleopatra nu mai poate fi oprită să promoveze în Divizia Națională”, a declarat Adrian Dumitrescu. Oficialul federal a lăudat și activitatea la nivel de copii și juniori. „La Constanța, a apărut și s-a dezvoltat constant o structură sportivă privată, CS Cleopatra Mamaia, care, în câțiva ani, a crescut un nucleu de jucători de mare valoare, șapte dintre ei fiind componenți ai naționalei U20 care va merge la Campionatul Mondial. Președintele Vasile Chirondojan și-a investit banii în sport și trebuie susținut în demersul său, pentru că roadele deja încep să se vadă”, a spus secretarul general al FRR. LPS nu a semnat contractul cu FRR Altfel, Dumitrescu a precizat că federația se implică în activitatea juvenilă, suportând costul deplasărilor echipelor participante în campionatele naționale, și că singurul club care a refuzat să semneze contractul de parteneriat cu FRR este LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța. „Noi ne considerăm prietenii Constanței, nu cred că federația a dezavantajat echipele din această parte a țării. Cunoaștem problemele cu care se confruntă cluburile din teritoriu, ne-am implicat activ, alocăm fonduri, dar mi se pare normal să avem un cuvânt de spus și în politica de transferuri. Federația nu are nimic împotrivă ca cei mai buni juniori constănțeni să fie transferați la Farul”, a explicat Adrian Dumitrescu. De precizat că, la ora actuală, CS Cleopatra Mamaia ocupă locul întâi în Divizia Națională sub 19 ani, iar LPS este lider în campionatul juniorilor sub 18 ani.