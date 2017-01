Constanţa nu se predă, Constanţa merge la luptă!

RC Pantelimon - CS Cleopatra, în semifinalele Diviziei Naționale de rugby juniori U19

Constanța nu se predă, Constanța merge la luptă!

Pentru echipa CS Cleopatra Mamaia, cel mai important meci al sezonului se joacă în week-end. Formația de la malul mării trebuie să învingă pe RC Pantelimon, ultimul obstacol în drumul către marea finală. Mâine, sunt programate semifinalele Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. De la ora 10.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, va avea loc „întâlnirea de gradul III”: RC Pantelimon vs. CS Cleopatra Mamaia, ocupantele locurilor doi, respectiv trei în sezonul regulat. Pentru acest meci, echipa de la malul mării, antrenată de Marian Udroiu și Adrian Costache, a intrat în cantonament încă de acum zece zile. „Am profitat de întreruperea campionatului și am lucrat foarte mult, în special pe linia de trei-sferturi. Suntem în fața unui meci extrem de dificil și îl pregătim cum se cuvine. La ora actuală, cred că avem o grămadă mai puternică, mai omogenă, mai bine organizată. Echipele sunt de valori sensibil egale, șansele de calificare în finală sunt de 50%-50%. Pornim cu un ușor avantaj, după victoria din ultimul meci direct, de la Constanța, când am câștigat inclusiv punctul bonus ofensiv. Nu trebuie să uităm, însă, greșelile comise în prima fază a campionatului. Am pierdut puncte prețioase. Dacă le-am fi avut, jucam semifinala acasă. Asta e, mergem înainte, ne luptăm până la capăt”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. În lotul constănțean, nu sunt probleme deosebite. Cu excepția internaționalului de juniori Petre Neacșu, încă nerefăcut după operația de menisc, toți jucătorii sunt valizi, motivați, dornici de a juca marea finală. În cealaltă semifinală, la Baia Mare, CSS 2 primește vizita LPS-ului Focșani. v v v Iubitorii sportului cu balonul oval vor putea urmări la TV, în week-end, nu mai puțin de cinci partide. Programul transmisiilor este următorul: sâmbătă: România - Ucraina (în recalificările pentru Cupa Mondială 2011; ora 18.30, TVR 2), Argentina U20 - Anglia U20 (la Campionatul Mondial de juniori; ora 22.00, Eurosport 2), Uruguay - Canada (ora 22.45, Sport 1); duminică: Franța U20 - Irlanda U20 (la Campionatul Mondial de juniori; ora 00.15, Eurosport 2), Rusia - SUA (ora 00.30, Sport 1).