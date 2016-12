Constanţa nu se mai teme de echipa de sub Tâmpa

CS Tomis - Rulmentul Brașov, în Liga Națională de handbal feminin

Constanța nu se mai teme de echipa de sub Tâmpa

După două victorii consecutive, contra Romanului și Buzăului, echipa de handbal feminin CS Tomis își dorește să continue seria pozitivă din turul de campionat, iar sâmbătă, când înfruntă pe Rulmentul Brașov, obiectivul nu poate fi altul decât câștigarea ambelor puncte. În ultimele sezoane, Tomisul nu și-a pus mari speranțe în duelurile cu Rulmentul Brașov, singura echipă din România care se bătea de la egal la egal cu super-campioana Oltchim. Între timp, gruparea de sub Tâmpa a fost profund afectată de criza economică, vedetele au plecat, fiind înlocuite de jucătoare de valoare modestă, astfel încât, de data aceasta, formația constănțeană pornește cu prima șansă. „Era perfect dacă am fi jucat cu Rulmentul acum câteva luni, când echipa brașoveană era complet debusolată. Încet-încet, își revin, mai ales că au o antrenoare de valoare, Mariana Tîrcă. Și ca jucătoare, și ca tehnician, ea a știut și știe să facă față oricărei situații și, deși mijloacele de exprimare ale echipei sunt reduse, are capacitatea de a le transmite elevelor sale atitudinea de luptătoare. Noi avem de partea noastră elanul și energia, trebuie să fructificăm la maximum forma bună a echipei din acest început de an. Dacă vom ceda mai greu mingea sau - cazul cel mai fericit - doar după ce marcăm și dacă vom evita pasa la intercepție, eroare comisă în multe rânduri în meciurile de la Baia Mare sau Zalău, vom învinge fără probleme Brașovul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Meciul CS Tomis (7, 10 p) - Rulmentul Brașov (9, 7 p), contând pentru etapa a 11-a a Ligii Naționale de handbal feminin, se desfășoară sâmbătă, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor. Arbitrează brigada ieșeană Cristea / Anton. Pentru acest joc, antrenorii Goran Kurteș și Victor Dăbuleanu au câteva jucătoare cu mici probleme medicale, formula de start urmând a fi stabilită abia sâmbătă dimineață. „Sperăm ca antrenorii noștri să fie inspirați și să dozeze bine efortul, pentru că, miercuri, 27 ianuarie, ne așteaptă un meci la fel de important, în deplasare, cu Dunărea Brăila”, a explicat profesorul Bucovală. Celelalte partide ale rundei: HC Zalău - Cetate Deva, Rapid București - Oltchim Râmnicu Vâlcea, HCM Baia Mare - Universitatea Cluj, HC Oțelul Galați - HC Dunărea Brăila, Universitatea Reșița - Știința Bacău și HCM Roman - HCM Buzău. *** Echipa de handbal masculin HCM Constanța (antrenori, Zoran Kurteș și Eden Hairi) susține, sâmbătă și duminică, la Bacău, o „dublă” amicală, în compania Științei. Campioana României a intrat în linie dreaptă cu pregătirile înainte de reluarea Ligii Naționale. Pe 31 ianuarie, în prima etapă a returului, HCM va întâlni, în deplasare, pe HC Odorhei.