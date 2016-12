Constanţa, nelipsită de pe podium la Mondialele de lupte pe plajă

Constanța, nelipsită de pe podium la Mondialele de lupte pe plajă

Week-end-ul trecut, Mangalia a fost gazda Campionatului Mondial de lupte pe plajă, o competiție la care sportivii români și-au demonstrat valoarea. Și un motiv în plus de bucurie - constănțenii s-au numărat printre laureați!După prima zi a Campio-natului Mondial, destinată cadeților, România avea în palmares șapte medalii și se clasa pe primul loc în clasamentele pe echipe atât la categoria feminină, cât și la cea masculină. Sâmbătă, când a venit rândul juniorilor să intre în arenă, delegația tricoloră și-a îmbogățit palmaresul cu încă trei titluri mondiale, obținute de Georgiana Burduf (50 kg), Mădălina Caia (60 kg) și Adelina Duduială (+60 kg).Și sportivii constănțeni au fost la înălțime. Ana Maria Bunduc (CSS Mangalia, 50 kg), Marius Marin (CS Aurora 23 August, 80 kg) și Liviu Costache (CS Man-galia, 70 kg) au obținut medaliile de argint.De data aceasta, România a reușit să acapareze două podiumuri la feminin.Iată toate rezultatele obținute de România la categoria juniori: feminin: 50 kg: locul 1, Georgiana Burduf, locul 2, Ana Maria Bunduc, locul 3, Mihaela Bărbulescu; 60 kg: locul 1, Mădălina Caia, locul 2, Andreea Pauc; +60 kg: locul 1, Adelina Duduială, locul 2, Elena Scărlătescu, locul 3, Elena Ciocu; masculin: 60 kg: locul 3, Sergiu Constantin; 70 kg: locul 2, Liviu Costache; 80 kg: locul 2, Marius Marin, locul 3, Ionuț Caraș; +80 kg: locul 3, Răzvan Bitere.Lotul României este pregătit de Ioan Giuglea (LPS Constanța) și Cornel Trucmel (CS Mangalia). La categoria juniori, au concurat 28 de sportivi. România a reușit să urce din nou pe primul loc al clasamentului pe echipe la feminin și pe locul doi la masculin.„Suntem foarte mulțumiți de prestația sportivilor români. Au fost foarte bine pregătiți și motivați, iar acest lucru se vede în rezultatele obținute. A fost o competiție puternică și nu ne așteptam să câștigăm atâtea medalii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele Federației Române de Lupte (FRL), Lucian Luca.În cadrul campionatului, FRL a premiat oficialitățile United World Wrestling (UWW) prezente la Mangalia, la CM de lupte pe plajă: Constantinos Thanos, din Grecia, Russel Davidson, din SUA, și Uros Jovanovic, din Serbia.„Noi credem că am fost o gazdă primitoare. Am oferit sportivilor și oficialităților străine oportunitatea de a vizita Mangalia și împrejurimile sale cu obiectivele turistice și au fost impresionați”, a adăugat Lucian Luca.Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost încântat de faptul că Mangalia a fost aleasă gazda acestui eveniment și a fost alături de sportivii români la deschiderea campionatului. Acesta a reamintit faptul că Mangalia este o pepinieră campioni naționali și internaționali.Duminică, turneul s-a încheiat cu com-petiția adresată seniorilor, însă finalele s-au desfășurat după închiderea ediției. Vom reveni cu performanțele reușite de sportivii români la categoria seniori și cu ecouri după Mondiale.