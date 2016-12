Constanţa face legea la Sala Sporturilor

Divizia A1 de volei masculin / feminin, etapa a 13-a

Constanța face legea la Sala Sporturilor

Astăzi, sunt programate partidele etapei a 13-a, intermediară, în Diviziile A1 de volei masculin / feminin. Ambele formații constănțene - CVM Tomis și CSV 2004 Tomis - evoluează în fața propriilor suporteri și pornesc cu prima șansă. Iubitorii sportului la fileu au parte, astăzi, de volei pe pâine, Sala Sporturilor găzduind două partide de campionat foarte interesante, în care echipele de pe litoral sunt mari favorite. Primii intră în scenă, de la ora 17.00, băieții lui Gerasimov. Lideră autoritară a ierarhiei, CVM Tomis țintește o nouă victorie, mai ales că adversara, VCM LPS Piatra Neamț, nu mai are forța de odinioară. La trupa constănțeană, este posibil să-l vedem la treabă pe Dragoș Pavel, jucător transferat la începutul acestei săptămâni. Celelalte partide ale rundei: CSM București - LPS Suceava, Remat Zalău - Unirea Dej, CSM U Craiova - Știința Explorări Baia Mare, Dinamo București - Steaua București. Universi-tatea Cluj are rundă liberă. Clasamentul la zi: 1. CVM Tomis (34 p), 2. Remat Zalău (31 p), 3. Dinamo București (25 p), 4. Explorări Baia Mare (23 p). „Sirenele“ nu se tem de „studente“ De la ora 19.00, vine rândul „sirenelor” de la CSV 2004 Tomis să încânte asistența. Formația pregătită de Darko Zakoc și Constantin Alexe primește replica uneia dintre echipele modeste ale ierarhiei, Universitatea Cluj, așa că, cel puțin teoretic, constănțencele vor bifa un succes în număr minim de seturi. Celelalte partide ale rundei: CS Provolei Botoșani - CSM Lugoj, Știința Bacău - CSM Sibiu, CSU Medicina Târgu Mureș - Dinamo București, VC Unic LPS Piatra Neamț - CSM U Craiova. CSM București are rundă liberă. Clasament: 1. Știința Bacău (31 p), 2. CSV 2004 Tomis (29 p), 3. VC Unic LPS Piatra Neamț (26 p), 4. Dinamo București (24 p).