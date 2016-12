Constanţa, afectată de scandalul trişorilor. "Vă daţi seama ce a fost în sufletul nostru"

Constanța, afectată de scandalul trișorilor. "Vă dați seama ce a fost în sufletul nostru"

Anul 2016 a fost unul de tristă amintire pentru întregul sport românesc, în special pentru Federația Română de Kaiac-Canoe, exclusă și suspendată din toate competițiile de seniori timp de un an (până pe 14 iulie), din cauza numeroaselor cazuri de dopaj depistate înaintea Jocurilor Olimpice de la Rio.Chiar dacă printre trișori nu s-au regăsit și sportivi din Constanța, efectul a fost resimțit și la nivelul structurilor de la malul mării. Cazurile de dopaj se înmulțeau îngrijorător, dar existau asigurări că acești sportivi vor fi înlocuiți fără probleme. Printre cei mai în formă sportivi din România, la acea oră, se regăseau și doi kaiaciști de la CS Agigea, Cosmin Lulciuc și Mădălin Ciocan, pregătiți de antrenorul Ionel Rață, ce trebuiau să facă parte din barca olimpică de kaiac 4x1000 m.„Vestea că plecăm la Rio a picat extraordinar de bine pentru noi. Ne-am pregătit intens, eram nerăbdători să luăm startul alături de cei mai buni sportivi din lume. Vă dați seama ce a fost în sufletul nostru când a venit înștiințarea că întreaga federație a fost suspendată, deoarece noi nu am avut nicio vină”, ne-a declarat antrenorul Ionel Rață.v v vDacă facem abstracție de subiectul Rio, putem spune că activitatea clubului constănțean a fost una cu adevărat înfloritoare, raportându-ne strict la rezultatele obținute în competițiile naționale și internaționale.CS Agigea se poate mândri cu faptul că a cucerit, în acest an, 10 medalii la Campionatele Naționale (la seniori - 2 de aur și 6 de argint, la tineret - 2 de aur) și 5 medalii de aur la Regata Internațională. De asemenea, Rață și-a atins obiectivele și la LPS „Nicolae Rotaru”, cu un bilanț excelent: 21 de medalii la Campionatele Naționale (9 de aur, 6 de argint, 6 de bronz), plus alte două medalii la Regata Internațională (una de aur și una de bronz) și clasări în apropierea podiumului la Campionatele Europene de juniori.CS Agigea și LPS Constanța au încheiat o înțelegere prin care sportivii reprezintă LPS-ul la nivelul juniorilor, iar când fac pasul la seniori, intră sub tutela celor de la CS Agigea.„Ne-am atins fără probleme obiectivele trasate la începutul anului, atât la LPS, cât și la Agigea. Sperăm ca la anul să fim cel puțin la fel de buni ca în sezonul acesta. Am fost în pregătire cu băieții la munte în această perioadă, dar acum le-am acordat o binemeritată vacanță, să-și încarce bateriile pentru următorul sezon. Până în aprilie, când va avea loc Cupa României de la Bascov, toată lumea trebuie să fie în formă maximă”, a completat antrenorul Ionel Rață.v v vLa șase luni distanță de la suspendare, un nou scandal apare în kaiacul românesc. Mai mulți sportivi ce au beneficiat de finanțările Comitetului Internațional Olimpic (CIO) pentru pregătire, în perioada 2012-2016, sunt nemulțumiți de faptul că o anumită sumă ce le era atribuită a ajuns în buzunarele staff-ului: antrenori și medici. Cea mai vocală este fosta membră a lotului național Irina Lauric, cea care se simte nedreptățită pentru faptul că a semnat documentele fără să fie anunțată încotro se îndreaptă suma de bani (500 dolari pe lună).„Am auzit și eu ce a declarat Irina Lauric, dar nu cred ce spune, probabil vorbește la nervi. Toată lumea știe cât de mici sunt indemnizațiile antrenorilor. CIO oferă o sumă de bani pentru fiecare sportiv, iar de acolo sunt redistribuți așa cum se cere. Trebuie să existe o bună comunicare între sportiv, antrenor și medic, deci mi se pare greu să cred că nu a știut ce semnează. Totul a fost făcut legal”, a explicat antrenorul Ionel Rață.