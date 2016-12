Constanţa a cucerit trei medalii la proba de triplusalt, la CN indoor

Constanța a cucerit trei medalii la proba de triplusalt, la CN indoor

Trei atleți constănțeni au acaparat podiumul la triplusalt, la Campionatul Național indoor juniori III, desfășurat la Bacău. Andra Ușurelu (LPS și CS Farul), antrenată de Carmen Botea a cucerit argintul, iar colega sa Bianca Șiangă (CS Farul), pregătită Eveline Lisenco a urcat pe a treia treaptă a podiumului. Tot medalie de argint a câștigat și David Ciolpan, de la LPS, antrenat de Cătălin Ganera. În afara concursului, un alt elev al lui Carmen Botea, Cristian Constantin, a încercat să-și îndeplinească baremul la triplusalt, pentru Europenele de juniori I, competiție care va avea loc în vară. Baremul este de 15,20 m, iar el a avut 15,17 m, însă antrenoarea sa este încrezătoare ca reuși până la competiție.„Suntem foarte aproape de atingerea baremului. În luna mai, încep etapele pentru vară și va avea și atunci ocazia să-și atingă obiectivul. El este în formă bună și suntem încrezători. Am participat cu o delegație de 14 sportivi de la LPS, CS Farul și CSS 1. A fost o competiție puternică, unde au participat peste 360 de atleți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenoarea Carmen Botea. Triplusaltista Cristina Bujin a ocupat locul șase, cu rezultatul de 13,91 m, la Campionatele de Europene de atletism indoor, desfășurate la Praga. Se pare că proba de triplusalt este preferată de mulți sportivi constănțeni, dovadă și medaliile pe care aceștia le-au adus în ultimul timp.„Constanța are experiență de foarte mulți ani la această probă. Cei mici învață de la cei mai mari și tot așa. Dacă ne place, atunci facem cu drag. Am urmărit cu toții evoluția României la Europene, în week-end. Acolo vor să ajungă toți”, a mai adăugat antrenoarea.