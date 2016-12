Consiliul Judeţean Constanţa şi-a bătut joc de Petre Grigoraş

Consiliul Județean Constanța și-a bătut joc de Petre Grigoraș

Oficialitățile locale l-au chemat pe tehnician la discuții, la Constanța, dar, după o primă întrevedere, nu au mai dat niciun semn de viață, deși îi promiseseră lui Grig că îi vor oferi în cel mai scurt timp un răspuns. Evenimentele din ultimul timp care au în prim-plan FC Farul și Consiliul Județean Constanța nu au cum să nu ducă la suspiciunea că CJC încearcă să tragă foloase de pe urma situației dramatice în care se află clubul „alb-albastru”. Administrația locală pozează în salvatorul fotbalului constănțean, însă, până acum, toate variantele pe care s-a lăudat că le are și că lucrează pe ele au eșuat lamentabil, după ce au lăsat impresia că sunt gata-gata de realizare. În lumina acestor fapte, seriozitatea cu care CJC privește aceste probleme și adevăratele sale intenții sunt puse sub semnul întrebării. Întâi, CJC a discutat cu actualii patroni ai clubului, după care s-a retras din combinație, pretextând că sunt datorii prea mari, de peste 100 de miliarde de lei vechi (aproximativ 2,5 milioane de euro), deși, din informațiile noastre, valoarea e mult mai mică, în jur de 1 milion de euro, sumă care, de fapt, scade la jumătate, pentru că în club mai sunt de intrat 450.000 de euro de la Interna-țional Curtea de Argeș și FC Vaslui. Următorul pion mutat de CJC pe tabla de șah a fotbalului local a fost Săgeata Stejaru, cu care s-a discutat (ori s-a făcut că se discută) de o fuziune. Echipa tulceană a venit cu o ofertă, cedând locul în Liga a II-a, jucători și acceptând și propunerile CJC privind antrenorul (Petre Grigoraș) și președintele noii echipe (Paul Cazan). Formația, Săgeata / FCM Constanța, urma să joace la Constanța, pe „Farul”. Însă, iarăși, CJC s-a dat la fund când tranzacția urma să se oficializeze. La fel s-a întâmplat și cu Petre Grigoraș, care a fost chemat la discuții la Constanța, însă apoi a fost abandonat. Antrenorul spune că s-a întâlnit sâmbătă seară cu Cristinel Dragomir, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Au vorbit, iar Dragomir urma să-i transmită lui Nicușor Constantinescu, președintele CJC, con-ținutul discuțiilor, iar apoi Grigoraș să fie înștiințat imediat de cele hotărâte. Nici pomeneală însă de vreun telefon, tehnicianul declarându-se mâhnit de acest tratament, pe care consideră că nu-l merita. De două zile, antrenorul așteaptă un telefon care nu mai vine. „M-au luat la mișto“ „Nici ieri (n.n. - duminică), nici azi (n.n. - ieri) nu m-au sunat. În aceste condiții, eu ce să înțeleg, că e treabă serioasă? E limpede. Ne vedem fiecare de drum, dar, așa cum convenisem, ca, ieri (n.n. - duminică) să mai avem o întâlnire, puteau măcar un telefon să-mi dea și să-mi spună că nu se poate ce am vorbit sau nu se poate cu mine. Poate că au și alte treburi mai importante, nu contest, însă nu se face așa. Eu am venit special la Constanța pentru aceste discuții. Am bătut 400 de kilometri degeaba, pentru o himeră. Dacă știam că așa se va întâmpla, nici nu mai veneam, pentru că aveam și treabă. Nu cred că meritam acest tratament. Am fost și puțin luat la mișto, însă, din păcate, trebuie să acceptăm și asemenea lucruri”, a declarat Petre Grigoraș, pentru „Cuget Liber”. Ce-i în capul lui Nedelcu? Tehnicianul a dezvăluit că, sâm-bătă seară, și-a spus părerea în privința a două variante: o fuziune cu Săgeata Stejaru și evoluție în Liga a II-a și preluarea unui club din Liga a III-a, cu evoluție în acest eșalon. „Le-am spus ce cred eu despre aceste probleme. Varianta a doua era mai dificilă, însă, în ambele situații, ne loveam de problema lotului. Apoi, alt impediment e legat de timp. E foarte târziu. Mai e puțin și începe campionatul. Pe mine m-a interesat în primul rând care sunt ideile eventualei construcții fotbalistice, ce buget se are în vedere și dacă există posibilitatea să pornim la drum. N-am adus deloc în discuție banii pentru mine și pentru staff-ul meu tehnic. Bineînțeles, nu veneam să antrenez pe gratis, dar, în acest moment, altele erau prioritățile care trebuia stabilite clar. Din păcate, de la această discuție nu s-a mai întâmplat nimic”, ne-a mai spus Grigoraș. Având atâtea exemple până acum, ce să credem, că și variantele puse pe masă sâmbătă (Stejaru și un club de Liga a III-a) au fost tot baloane de săpun, dacă apoi nu l-au mai sunat pe Grig? Pentru că surse neoficiale susțin că afacerea Stejaru - CJC a căzut de zile bune, patronii clubului din Stejaru, nemulțumiți și ei de comportamentul Consiliului Județean, fiind la această oră pe altă pistă, care, se estimează, e deja 90% realizată. În aceste condiții, alte zvonuri care circulă în târg, reluarea discuțiilor Gia-ni Nedelcu (patronul FC Farul) - CJC, nici nu mai știm în ce categorie să le încadrăm. Ca, de altfel, și ultima mutare care se spune că ar plănui-o Nedelcu: dacă, până mâine, nu ar ieși nimic din aceste discuții (care sunt, nu sunt?), Giani se laudă că va scoate din mânecă ultimul atu, varianta de rezervă, un club de Liga a III-a, cu care să continue activitatea. Ne întrebăm însă cum o va și face, la ce situație dezastruoasă e la Farul, din care nu-l vedem pe patronul clubului să iasă. Chiar, ce-i în capul lui Nedelcu, de angajează asemenea discuții și avansează asemenea variante? Banner pro-Farul la Supercupa României La Supercupa României dintre CFR Cluj și Unirea Urziceni, în peluza ceferistă a fost afișat și un mesaj legat de FC Farul, scris cu litere vișinii pe fond alb: „Farul Constanța nu se stinge niciodată”. Gestul i-a impresionat pe suporterii constănțeni, care au ținut să le mulțumească fanilor ardeleni.