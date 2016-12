„Consiliul Judeţean Constanţa nu iubeşte Farul“

Giani Nedelcu se plânge că nu are sprijinul autorităților locale

„Consiliul Județean Constanța nu iubește Farul“

Patronul clubului spune că, deși nu beneficiază de ajutor, vrea să continue la club, dar, în semn de protest față de indiferența orașului, plănuiește să joace doar cu juniori. Tot ca semnal de alarmă, nu este exclusă nici neprezentarea în prima etapă, chiar dacă echipa va fi programată. Giani Nedelcu acuză Consiliul Județean Constanța că nici în ceasul al 12-lea nu a dorit să sprijine Farul. „Nu vor sub nicio formă să se implice la echipă. Nici măcar cu suportarea utilităților. Așteaptă să ne ia stadionul, dar nu vor putea în veci să o facă. La ultima discuție pe care am avut-o cu CJC, nici nu am mai cerut bani, ci am solicitat doar să fim ajutați cu apa și căldura. Degeaba însă. Am ajuns la con-cluzia că CJC nu iubește Farul. Co-munitățile locale din întreaga țară sprijină fotbalul, numai Constanța nu. E singurul județ din România care nu ajută echipa locală. Clujul o face, Timișoara și Vasluiul la fel. Și exemplele pot continua. Chiar și în județul Constanța sau în Do-brogea, sunt comunități mult mai mici decât Constanța care ajută. Năvodari contribuie cu 200.000 de euro, plus stadionul și utilitățile, Mangalia și Tulcea dau și ele bani. La Constanța, nu numai că CJC nu se bagă, dar nu vin nici alte firme, pentru că le e frică de Consiliu”, a declarat Giani Nedelcu, pentru „Cuget Liber”. Deși nu a primit sprijinul CJC, patronul Farului a spus că nu renunță la echipă, încercând să obțină programarea în campionat. Însă, ca semn de protest față de indiferența Constanței, Nedelcu intenționează ca, și dacă va primi drept de joc, să evolueze numai cu o formație de juniori. „Chiar dacă nu avem sprijin, nu renunțăm, pentru că e păcat. Plecam doar dacă venea cineva să ia clubul. În acest moment, încercăm să obținem acordurile jucătorilor pentru reeșalonarea datoriilor față de ei. În momentul în care le vom avea pe toate, Federația ne va da acceptul de joc. Termenul limită e cu 48 de ore înainte de primul meci, adică 19 august. Ca semn de protest însă, vom juca numai cu juniorii. De asemenea, e posibil ca la prima etapă să nu ne prezentăm, chiar și dacă vom fi programați. Tot ca un semnal de alarmă”, ne-a mai spus Nedelcu. „Stăm de vorbă doar când sunteți pe zero“ În replică, CJ Constanța, prin vocea vicepreședintelui Cristinel Dragomir, a spus că la o echipă care are datorii nu se poate implica, iar acest lucru i l-a arătat lui Giani Nedelcu încă de la început. „Patronul Farului poate să declare ce dorește, nu ne deranjează. Însă e o absurditate să spui că firmele nu sprijină echipa pentru că le e frică de CJC. Sunt unii oameni care vor să se implice la Farul, dar ne vor pe noi ca un garant. Am tot spus-o, cu Farul stăm de vorbă doar când e pe zero. Nu avem posibilitatea să acoperim datorii și găuri. Bugetul CJC pentru tot sportul e de 60 de miliarde. Nu putem renunța la handbal, volei și rugby, echipe cu performanțe și tradiție”, a declarat Dragomir, pentru „Cuget Liber”.