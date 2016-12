Consiliul Judeţean Constanţa a jucat alba-neagra cu fotbalul constănţean

Consiliul Județean Constanța a jucat alba-neagra cu fotbalul constănțean

Aflată pe marginea prăpastiei, la un pas de moarte, FC Farul a ajuns teatrul unor jocuri de interese, de care autoritățile locale nu par străine, iar pe actualul patronat Dumnezeu să-l mai înțeleagă ce urmărește și ce vrea să facă. Înglodată în datorii, rămasă fără niciun jucător, cu procedura insolvenței deschisă (în urma cererii SC RAJA SA), fără drept de joc în campionat și pe cale să piardă și baza sportivă, FC Farul a ajuns un muribund de care trag toți. Conștient că echipa constănțeană aduce imagine și, implicit, voturi, Consiliul Județean Constanța s-a bătut cu cărămida în piept că va interveni pentru salvarea fotbalului constănțean, dar totul s-a dovedit a fi un fiasco. Acțiunile CJC au fost incoerente, de tipul „telefonul fără fir”. Doar vorbe, nimic concret și o conferință cu declarații pompoase. Pentru ce? Faptul că șefii CJC, Nicușor Constantinescu și Cristinel Dragomir, nu au nicio soluție în buzunar a devenit limpede, condiție în care toată această agitație cu iz de „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor!” la scară redusă nu pare a avea decât substrat electoral. Fumigene și telenovele Toate acțiunile CJC aruncate pe piață au sfârșit prin a se stinge pre-cum fumigenele. Afacerea „CJC - Săgeata Stejaru” cel puțin a atins dimensiunile unei veritabile telenovele, menită să-i țină în fața televizoarelor, cu gura căscată, pe fanii Farului. Ba fuzionăm, ba nu fuzionăm, ba putem, ba nu putem, ba avem bani, ba nu avem bani. Un fel de alba-neagra. S-a vorbit de o contribuție a CJC nu mai mare de 250.000 de euro, de o implicare cu 350.000 de euro a oamenilor de afaceri apropiați autorităților locale, iar diferența de până la 1 milion, 1 milion și puțin de euro, cât ar fi urmat să aibă buget Săgeata / FCM Constanța, să fie suportată de actualii finanțatori ai echipei tulcene. Până la urmă, totul s-a risipit în ceață. În plus, cu ce echipă ar fi jucat Săgeata / FCM Constanța și pe ce stadion? CJC și-a aprobat preluarea bazei sportive, însă trebuie să vină și hotărârea de Guvern, iar până atunci stadionul e în folosința gratuită a lui Giani Nedelcu, actualul patron, care oricum a declarat că se va adresa justiției dacă i se va lua baza, ceea ce va duce la timp pierdut, tergiversări și tărăgănări ale situației. Apoi e problema lotului de jucători, de a cărui subțirime s-a plâns și Petre Grigoraș, tehnician abordat de Consiliul Județean și apoi, inadmi-sibil, lăsat baltă. Mai e puțin și începe campionatul, când s-ar fi alcătuit un lot măcar de 20-22 de jucători, capabil să facă față la Liga a II-a, în condițiile în care de la Săgeata au plecat mulți fotbaliști, tulcenii rămânând într-o mână de jucători? S-au pus pe masă așadar numai argumente lovite de nulitate (voit sau nu), astfel că nu-i de mirare că noua echipă Săgeata / FCM Constanța nu avea cum să vadă lumina Ligii a II-a. Pe ce se bazează Nedelcu? Rămas singur la masă, dar la o masă extrem de săracă, Giani Nedelcu a demarat negocieri cu echipa de Liga a III-a CS Eforie, pentru a o aduce pe arena din str. Primăverii, ca urmașă a Farului. Însă pe ce se bazează Nedelcu, rămas un fel de rege fără regat? Ori are bani (să achite datoriile, atunci), ori ignoră din motive numai de el știute situația dezastruoasă de la club, care nu-i lasă nicio portiță de scăpare. Cine să-l mai înțeleagă? Pentru că nu s-a achitat de obligațiile asumate la preluarea FC Farul, actualul patronat a dus clubul la un pas de moarte, însă nu trebuie trecut cu vederea și că, se spune, Nedelcu a venit la Farul numai după ce capi ai administrației locale l-au încurajat să se bage, pentru că va beneficia de sprijinul lor, sprijin care nu a mai apărut apoi. *** „Suporterii Farului spun nu hotărât PSD-ului” Pe site-ul fanilor FC Farul, www.farul.ro, au fost postate mesajul „Suporterii Farului spun nu hotărât PSD-ului” și semnul interzis aplicat peste sigla partidului, ca reacție la comportamentul autorităților locale în problema FC Farul, care i-a mâniat la culme pe suporteri. Potrivit unei informații de pe site, la ședința fanilor de diseară, de la stadion (ora 21), care are ca subiect înființarea Asociației Suporterilor FC Farul, a acceptat să vină și Giani Nedelcu. Fanii atacă la baionetă CJC „Pentru ce v-ați bătut joc de Grig, care e farist până în măduva oaselor? Nu e de ajuns că vă bateți joc de Farul și de suporteri prin minciuni?” (de la un farist / 20 - 07 - 2010, 00:25:17) „Vom boicota toate meciurile la sală” (de la farist / 20 - 07 - 2010, 01:55:42) „Să vă mai voteze mămicile voastre la următoarele alegeri” (de la dani / 20 - 07 - 2010, 10:50:24) „Acum vreți să pozați în salvatori, când voi sunteți groparii acestui club?” (de la . / 20 - 07 - 2010, 08:07:10) Comentarii postate pe site-ul „Cuget Liber”