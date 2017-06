Congresul Federaţiei Internaţionale de Sanie, la Eforie Nord

Congresul Federației Internaționale de Sanie, la Eforie Nord

La Eforie Nord, a avut loc, week-end-ul trecut, cel de-al 65-lea congres al Federației Internaționale de Sanie (FIL), prilej pentru a se alege prin vot locația celei de-a 50-a ediții a Campionatelor Mondiale de Sanie. Astfel, orașul canadian Calgary s-a impus în fața stațiunii Oberhof (Germania), cu 20-15 voturi, și va organiza, pentru a patra oară, cel mai prestigios turneu de sanie, precedentele fiind în 1990, 1993 și 2001.În urma acestei decizii, calendarul competițional al Federației Internaționale de Sanie a devenit complet, capetele de afiș fiind participările echipelor la edițiile Jocurilor Olimpice de Iarnă, din 2018 și 2022, organizate la PyeongChang (Coreea de Sud), respectiv Beijing (China).La evenimentul de la Eforie, au luat parte ministrul demisionar al Tineretului și Sportului, Marius Dunca, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, președintele Federației Române de Bob și Sanie, Sorin Buta, secretarul general al FR Bob și Sanie, Florian Țîcu, președintele FIL, Josef Fendt, reprezentanți ai celor 50 de națiuni afiliate FIL.De asemenea, în comitetul de organizare, vioara întâi a fost profesorul constănțean Paul Neagu, cel care are o vastă experiență în disciplinele de iarnă. Chiar dacă este antrenor al lotului național feminin de bob, Paul Neagu are o legătură strânsă cu sania.„Curiozitatea de a merge cu sania m-a făcut acum 41 de ani să o cunosc pe campioana României de atunci. Am cerut sania să mă dau și eu, chiar dacă nu știam cum se manevrează și mai ales cum se oprește. Nu știu ce am făcut, dar m-am înfipt cu coarnele saniei în spatele sportivei Imre Katalin Emoke. Un an mai târziu, doamna avea să-și schimbe numele în Katalin Emoke Neagu, soția mea. Se pare că și accidentele pot avea un final frumos”, a declarat Paul Neagu.