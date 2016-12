Conflict la "naţională"! Mario Camora, prins cu minciuna

Conflict la "națională"! Mario Camora, prins cu minciuna

Portughezul de la CFR Cluj, Mario Camora, va primi foarte curând cetățenia română și va deveni jucător eligibil pentru naționala de fotbal a României. Aflat acasă în vacanță, Camora a oferit un interviu pentru cotidianul sportiv O Jogo, care a ajuns rapid și în presa românească:„Christoph Daum a spus că vrea o națională puternică, chiar dacă asta implică naturalizarea unor jucători, după modelul altor selecționate. Mă vrea pentru postul de fundaș stânga. La Euro, acolo a jucat Răzvan Raț, dar e deja bătrân, are 35 de ani, și ar trebui să lase naționala”Portughezul a încercat să explice faptul că vorbele i-au fost răstălmăcite și că nu îi aparțin aceste cuvinte, având un mare respect pentru fundașul de 35 de ani. Doar că lucrurile nu stau chiar așa cu spune portughezul.„Cum nu sunt însă un băiat prost, am verificat versiunea originală a interviului, în O Jogo, și am constatat că exact acelea au fost cuvintele lui. De fapt, a încercat să dea pe nedrept vina pe jurnaliștii români. Ce sens a mai avut să își ceară scuze”, a declarat Răzvan Raț.