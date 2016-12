Conferinţă internaţională la Facultatea de Educaţie Fizică

Sport universitar constănțean

Conferință internațională la Facultatea de Educație Fizică

Cercetarea științifică este un „ingredient” de succes atunci când este întreprinsă corespunzător și de către profesioniști, specialiștii domeniului. Profesorii care îi pregătesc la facultate pe studenții participanți în competiții naționale și internaționale sunt prezenți adeseori la conferințe, simpozioane, congrese, unde susțin lucrări științifice și participă la „modelarea” campionilor de azi și de mâine. După ce, în anul 2009, Conferința Științifică Internațională „Perspectives in physical education and sport” a fost una dintre cele mai reușite, Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) din cadrul Universității „Ovidius” se pregătește să organizeze, în perioada 21-23 mai, cea de-a X-a ediție a conferinței, eveniment la care și-au anunțat prezența reputați profesori, medici, conducători de structuri sportive, antrenori, reprezentând SUA, Turcia, Franța, Italia, Bulgaria, Pakistan, China, Serbia, Nigeria și Iran. Altfel, la Izvorani, a avut loc etapa finală a competiției științifice „Impactul finalităților sistemului educațional și de cercetare științifică asupra performanței sportive din România”, organizată sub înaltul patronaj al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Colectivul FEFS Constanța a fost premiat în finala manifestării, lucrarea „Intervenții asupra dezvoltării echilibrului la elevii clasei I” (autori - prof. univ. dr. George Stănculescu, prof. univ. dr. Mirela Damian, prof. univ. dr. Cecilia Gevat, conf. univ. dr. Alin Larion, lect. univ. dr. Dan Docu) primind un punctaj foarte bun.