Condusă de un antrenor din Noua Zeelandă

RCJ Farul împrumută forță și viteză de la All Blacks Echipa de rugby RCJ Farul Constanța merge „brici” în campionat. După trei runde, „marinarii” au obținut trei victorii din tot atâtea posibile și, cu maximum de puncte, se află la egalitate cu Dinamo în Seria I a Diviziei Naționale. RCJ Farul are drept obiectiv câștigarea titlului național, dar și să refacă atmosfera din vremurile în care pe bancă se afla profesorul Mihai Naca, atunci când tribunele stadionului erau arhipline, aplaudând echipa campioană. Condusă acum de un tehnician neo-zeelandez, Bruce Hodder, Farul a „defilat” în primele trei runde de campionat, la Suceava reușind chiar un scor uriaș, 82-9. „A fost meci ușor, în care am înscris 12 eseuri, însă, cu siguranță, partida care ne va arăta exact nivelul va fi împotriva campioanei Dinamo, din 8 noiembrie”, a recunoscut Hodder. Până atunci, urmează întâlnirea de mâine, cu Olimpia, acasă. Venit din patria All Blacks, unde rugby-ul are statut de religie, noul „comandant” al alb-albaștrilor spune că a găsit la Constanța o echipă echilibrată, cu forță și viteză, dar care mai are mult de muncit la partea fizică. „Încerc să-i implic cât mai mult pe jucători în luarea deciziilor și în dezvoltarea jocului. Putem fi o formație de atleți, care să joace rapid și să-și surprindă adversarul. Avem jucători buni, iar cei trei rugbiști din Emisfera Sudică au un rol cheie în viziunea de joc. Este greu să schimbi brusc prea multe, dar încerc să-i fac pe jucători să fie conștienți de faptul că trebuie să progreseze”, afirmă antrenorul din Noua Zeelandă. Hodder a ținut să precizeze că relația sa cu tehnicienii locali trebuie să se bazeze pe respect reciproc, o colaborare în beneficiul sportului: „Învăț de la secundul Virgil Năstase, tot așa cum și el învață de la mine. În România, străinii pot fi cei care arată drumul la un moment dat. S-a întâmplat așa și în alte națiuni rugbistice, atunci când era nevoie”. „Echipele au tendința de a încetini jocul“ Prezent în România de câteva săptămâni, Bruce Hodder și-a făcut deja o primă impresie despre nivelul Diviziei Naționale. „Am văzut un meci la televizor și am observat că echipele încearcă să încetinească mult jocul. Arbitrul nu permite continuarea lui cu un om la sol, în cazul în care se poate juca. Nici tușierii nu se implică foarte mult. Cred, totuși, că este o competiție frumoasă”, a explicat principalul Farului.