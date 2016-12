Concursul Regional FRFK, de la Ovidiu, un real succes

Sâmbătă, în sala de sport din Ovidiu, a avut loc Concursul Regional de FRFK, unde au venit peste 160 de participanți, de la 16 cluburi, din Constanța, Brăila și Tulcea. Categoriile de concurs au fost Freestyle Light, Freestyle Kick Light și K1 Rules, atât la feminin, cât și la masculin.Cei mai mici sportivi au avut în jur de 4-5 ani și o greutate de numai 28 kg. La Freestyle Light, cel mai tânăr câștigător a fost Patrick Cristian Dumitru, de la CSO Pantelimon, în timp ce la Freestyle Kick, a fost Emir Salim (Tai Chi Do Ryu), iar la Freestyle K1, Costin Ghidenu (Kickbox Ursoi). Printre cluburile câștigătoare, se numără Victoria Cumpăna, Academia Anatoly Danilov, CS Năvodari, CS Axiopolis, Juniorii Tuzla, Kickbox Ursoi, CSO Pantelimon, Criss Ryu, Tai Chi Do Ryu.„Aici, la Ovidiu, am văzut unul dintre cele mai bine organizate concursuri din ultimii ani. Sprijinul autorităților locale a fost fantastic. Sportivii au fost la înălțime, foarte mulți, poate prea mulți. Vrem să aducem campionatul de K1 aici, la Ovidiu”, a declarat Adrian Dejeanu, președinte FRFK.