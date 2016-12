CONCURS! Câştigă TRICOUL şi UN FULAR al NAŢIONALEI DE RUGBY

3

rugby

cine nu a "gustat" din iarba,de pe teren ,cine nu a jucat la -0 grade si nu sa spalat de noroi ,afara ,la pompa ,inseamna ca nu a jucat si nu a iubit acest sport minunat ,practicat de oameni mirifici,magnifici ! epitetele pot continua,lista fiin lunga ! cantonamentele la munte ,la vatra dornei ,de exemplu,erau "ucigatoare " . Meciurile jucate in Moldova,unde iarna spectatorii mai bagau si o "chertisica" in bulgarele de zapada ! Un sport ,pe care l-as introduce obligatoriu in programa scolara !