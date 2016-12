CONCURS! Câştigă O MINGE CU SEMNĂTURI sau un tricou oficial al NAŢIONALEI DE RUGBY

10

Rugby

Rugby-ul...pot spune ca iubesc rugby-ul chiar daca am, luat prima data contact cu el la o varsta de 13-14 ani daca nu ma insel.Cum imi dau seama ca iubesc rugby-ul?Pai e foarte simplu,si asta o pot spune cu..mana pe inima ca este cel mai frumos sport de echipa.Ma gandesc la ce fel de barbat cladeste un astfel de sport si ce valori iti imprima in ADN daca il practici.Dar mai este ceva ce imi place la rugby si anume publicul foarte civilizat si langa cine te nimeresti in tribune. Parca suntem toti o mare galerie de prieteni desi in mare masura nu te cunosti cu ceilalti. Atmosfera este ca intr-o mare familie.Pe langa toate acestea rugby-ul cum spune si definitia lui "Rugby-ul este un sport de golani practicat de domni, pe când fotbalul este un sport de domni practicat de golani.".Din tot ce am scris pana acum am scris la libera exprimare,mai exact din INIMA.Va multumesc