Concurenţă acerbă pentru fundaşul stânga

Concurență acerbă pentru fundașul stânga

Ştire online publicată Luni, 11 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Având în vedere că am stat nouă zile și am intrat la minge doar de două, am evoluat destul de bine cu Haladas, având potență fizică. S-a văzut și în acest stagiu, și în Cipru, că suntem pe un drum bun. Va fi un retur de foc, dar, dacă batem tot acasă, ne salvăm fără probleme. Concurența cu Maxim și Farmache pe postul de fundaș stânga e benefică pentru echipă. Sper să dovedesc că am valoare și să joc titular” Laurențiu Florea, fundaș stânga Farul