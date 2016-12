Comisia de Recurs a anulat dezafilierea Farului

Vineri, clubul constănțean a primit dreptul de a evolua în competițiile Federației Române de Fotbal, hotărârea Comisiei de Disciplină picând în urma recursului „marinarilor“. Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal a anulat, vineri, hotărârea de dezafiliere a FC Farul pe care o luase, miercuri, Comisia de Disciplină. „Au fost admise recursurile formulate de către CS FC Farul Constanța și CS FC Arieșul Turda, făcute împotriva hotărârilor Comisiei de Disciplină, de miercuri, 18 august a.c., și a decis că aceste grupări îndeplinesc condițiile de participare în campionatul Ligii a 2-a, ediția 2010 - 2011”, se arată pe site-ul oficial al FRF. „Oricine dorește să vină e binevenit“ „Suntem în regulă, situația s-a rezolvat la recurs, am făcut plăți mari către unii jucători. Farul poate juca în competițiile FRF. Asta e cel mai important acum. Urmează să ne organizăm cu oamenii din Constanța care vor să ni se alăture, să numim antrenorul, președintele și să aducem jucători. Așteptăm răspun-sul lui Petre Grigoraș pentru funcția de antrenor, iar ca președinte avem discuții avansate cu Relu Damian, care va veni mâine (n.n. - sâmbătă, 21 august) la Constanța, pentru tratativele finale. Tot mâine, discutăm și cu oamenii de afaceri care vor să se implice la Farul. Am mai vorbit cu ei, stadiul discuțiilor e chiar avansat, dar au așteptat și ei să vadă cum vom rezolva problema cu dezafilierea. Oricine dorește să vină lângă noi e binevenit, acceptăm orice sprijin. Cei cu care am vorbit sunt oameni serioși, nu cred că se răzgândesc. În funcție de ce echipă vom alcătui și de ce resurse financiare vom beneficia vom stabili și obiectivul. Oricum, vrem ca Farul să fie o echipă competitivă, cu care să ajungem cât de sus putem”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gia-ni Nedelcu, patronul FC Farul. Șefii clubului au mai avut în această săptămână o întâlnire, la Eforie, unde au discutat cu Ștefan Mihu, Gheorghe Ciurea și Dumitru Manole. Alături de Valentina Petre (director departament juridic și resurse umane), Relu Damian a și fost, vineri, la Comisia de Recurs, din partea Farului, declarând că, deocamdată, nu e președintele clubului, încă se discută, dar sunt toate șansele să ocupe acest post. „Vreau să vin la Farul împreună cu Grigoraș, dar acceptul meu nu depinde de Grig. Farul nu trebuie să moară. Se încearcă un proiect serios și avem nevoie de sprijinul tuturor, sperând ca în 2-3 ani să readucem echipa în Liga 1, acolo unde îi e locul”, a spus Damian. Emoții cu Grigoraș Aseară însă, Grigoraș a declarat pentru „Cuget Liber”: „Am avut contacte și discut în continuare cu o echipă de Liga 1, pe care trebuie să o iau în calcul. În principiu, la ora actuală, nu cred că vin la Farul. Oamenii care vor să se implice la club sunt serioși, mi-au promis ceva onorabil în ce mă privește (din acest punct de vedere nu e nicio problemă din partea mea), dar să mă înțeleagă și pe mine, că e destul de târziu. Pe moment, are prioritate echipa de Liga 1. Până duminică însă, voi da răspunsul final”. Se pare că formația de care vorbește tehnicianul e Unirea Urziceni. Giani anunță venirea a 15 jucători În privința lotului, Nedelcu a dezvăluit că, la începutul săptămânii viitoare, vor sosi la Con-stanța 13 - 15 fotbaliști, cărora li se vor adăuga și jucători din grupul actual, care s-a pregătit în ultimul timp la Farul cu veteranii Șchiopu și Barbu. Cei doi au sub comandă atât fotbaliști cunoscuți, precum Buzea, L. Mihai II, M. Posteucă, Boghițoi, Pașcovici, cât și o serie de tineri din pepiniera Farului. Dintre cei care vor veni din țară se vorbește de Cr. Con-stantin, Tilincă, Hăisan, L. Rusu sau Musteață. „Ne vom prezenta la meciul de Cupă, de marți, 24 august, de pe terenul lui ACS Berceni, iar luni, 23 august, vom solicita oficial ca partida de debut din Liga a II-a, cu Viitorul Constanța, să fie amânată. Sperăm ca Viitorul să dea dovadă de înțelegere”, ne-a mai spus Nedelcu. Pe de altă parte, se vorbește că Academia de Fotbal, care se va transforma în Școala de Fotbal FC Farul 2010, este posibil să treacă sub tutela Consiliului Județean Constanța.