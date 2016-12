Columbia începe în forţă şi devine favorită la câştigarea Grupei C: 3-0 cu Grecia

Columbia începe în forță și devine favorită la câștigarea Grupei C: 3-0 cu Grecia

Ştire online publicată Duminică, 15 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Columbia și Grecia au dat startul în Grupa C a Mondialului din Brazilia, într-o partidă care a provocat multe nostalgii, dar și frustrări, românilor. Câștig de cauză au avut sud-americanii, care își confirmă statutul de favoriți la primul loc al grupei: Columbia - Grecia 3-0.Două foste sau actuale cunoștințe ale românilor au deschis show-ul în Grupa C a Mondialului din Brazilia. Victima preferată a "Generației de Aur", Columbia, a întâlnit coșmarul recent al naționalei lui Pițurcă, Grecia. Sud-americanii și-au respectat statutul de favoriți ai grupei și au debutat în forță la Belo Horizonte. "Omul" lui Napoli, Pablo Armero, a profitat de o aglomerație în careul elenilor și a găsit drumul spre poarta lui Karnezis, cu cel mai rapid gol al Columbiei la un Campionat Mondial (5), scrie prosport.ro. GRUPA C: Columbia - Grecia 3-0 (Armero 6, Gutierrez 58, James Rodriguez 90+2)