Coleg de cameră cu Zmărăndescu

Luptele constănțene și-au găsit un sprijin important în Gigi Pambuca, fost multiplu campion, atât în țară, cât și în Italia, la AS Roma, echipă cu care a cucerit patru titluri consecutive de campion. Pambuca are microbul luptelor în sânge și, întors de un an la Constanța, nu a putut rămâne indiferent la soarta acestui sport. Campionatul Național de copii la lupte greco-romane, desfășurat la Constanța, la sala „Idu” din Mamaia, i-a dat satisfacție lui Gigi Pambuca, implicat serios în organizare. Constanța a cucerit șase medalii, cinci LPS „Nicolae Rotaru” CSS (Sebastian Agrigoroșoaiei, Ionuț Caraș - aur, Iulian Grăjdan, Dorin Pârvan, Ionuț Ion - bronz) și una CSS Medgidia (Daniel Moise - bronz). „Băieții au luptat foarte bine. Avem o nouă generație de valoare. Am decis să sprijin luptele, întrucât am microbul acestui sport. Foștii mei antrenori și prietenii pe care-i am aici, ca și copiii buni de la cluburi m-au determinat să mă implic”, a declarat Pambuca, pentru „Cuget Liber”. Fostului campion i-a plăcut în mod deosebit Iulian „Michiduță” Grăjdan, de la categoria 32 kg, care a atras atenția și tehnicienilor din țară. „Iulian este din Însurăței, are 14 ani și practică efectiv luptele de mai puțin de un an. Este un sportiv inteligent, vărul lui Cătălin Cășaru”, spune Pambuca. Medaliatul cu aur Ionuț Caraș este sportiv de lupte libere, pregătit la LPS de Ioan Bărbătei, dar a putut concura și acum, la greco-romane. Vedetă în Italia În vârstă de 35 de ani, Gigi Pambuca a practicat luptele libere, ieșind campion, până în 1991, la toate nivelurile, la Constanța (unde i-a avut antrenori pe Bărbătei și Vasile Dușu) și Dinamo Brașov. În 1991, la 18 ani, a plecat în Italia, la clubul AS Roma, unde a mai cucerit, la rând, patru titluri de campion și a făcut parte și din lotul național italian. În România, a fost component al reprezentativei de juniori de la Tg. Jiu, fiind promovat și la lotul olimpic de la Bușteni. Cetățenie dublă La juniori, l-a avut coleg de cameră în cantonamente pe body-guardul lui Gigi Becali, Cătălin Zmărăndescu. „Ne împăcam foarte bine. Am ținut legătura și vorbim des și acum”, ne spune Gigi Pambuca. Fostul Luptător are dublă cetățenie, română și italiană, iar pe perioada șederii în Italia și-a înființat și o afacere în domeniul transportului, în care este implicat și acum, deși s-a întors definitiv în România.